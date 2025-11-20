Chí sĩ Phan Bội Châu - biểu tượng của tinh thần yêu nước sáng ngời

Cán bộ Bảo tàng Lịch sử TP. Huế dâng hương, hoa lên cụ Phan Bội Châu tại Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu (đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa). Ảnh: BTLS

Ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế đã nhấn mạnh điều này tại lễ kỷ niệm 85 năm năm mất chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu (1940 - 2025) diễn ra sáng 21/11.

Buổi lễ do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo sở ban ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện gia đình cụ Phan Bội Châu cùng đông đảo sinh viên, học sinh.

Cụ Phan Bội Châu (1867-1940) có tên khai sinh là Phan Văn San, hiệu là Sào Nam, sinh ra trong gia đình có truyền thống Nho giáo tại làng Đan Nhiễm, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn (nay thuộc xã Vạn An), tỉnh Nghệ An. Với tấm lòng nhiệt thành và lý tưởng cao cả, cụ Phan Bội Châu đã bôn ba, hoạt động từ Bắc chí Nam, thành lập và lãnh đạo nhiều tổ chức và phong trào yêu nước như “Duy Tân Hội” (năm 1904), phong trào Đông Du (1905), “Việt Nam Quang Phục Hội”... Từ một tri thức phong kiến yêu nước, cụ Phan Bội Châu đã trở thành một nhà cách mạng dân chủ tư sản và bước vào ngưỡng cửa của cách mạng vô sản.

Sau nhiều năm hoạt động yêu nước, năm 1925, cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải (Trung Quốc) và đưa về giam tại Hà Nội. Trước áp lực của phong trào đấu tranh nhân dân cả nước, thực dân Pháp phải ân xá và giam lỏng cụ Phan tại Huế. 15 năm ở Huế, cụ Phan Bội Châu sống chan hòa, giản dị trong tình yêu thương của người dân xứ Huế và được người dân gọi bằng một tên gọi thân thương “ông già Bến Ngự”. Dù sống trong cảnh “cá chậu chim lồng”, song cụ Phan vẫn truyền lửa, tiếp lửa và thức tỉnh tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, học sinh như đồng chí Nguyễn Chí Diểu, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Ngày 29/10/1940, Cụ Phan Bội Châu trút hơi thở cuối cùng tại ngôi nhà tranh ở dốc Bến Ngự.

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, với tấm lòng tri ân những công lao, những cống hiến to lớn của cụ Phan trong sự nghiệp đấu tranh yêu nước đầu thế kỷ XX, hoạt động kỷ niệm 85 năm năm mất chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu thể hiện sự tưởng nhớ và tôn vinh cuộc đời cao đẹp, đạo đức trong sáng, tâm hồn thanh bạch và đầy chí khí của cụ.

Tham quan các tác phẩm ký họa về cụ Phan Bội Châu do học sinh Trường THCS Phan Sào Nam vẽ

Trước đó, sáng cùng ngày, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cũng đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 85 năm năm mất chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu (đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa). Cùng với đó, tổ chức trưng bày các tác phẩm ký họa của học sinh Trường THCS Phan Sào Nam với các tác phẩm xoay quanh chủ đề “Di sản Phan Bội Châu”.

Dịp này, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2025). Buổi gặp mặt nhằm bày tỏ sự tri ân, khơi dậy ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng.