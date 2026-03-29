Chương trình Áo dài kết nối du lịch và di sản sẽ diễn ra trong Tuần lễ áo dài Huế

HNN.VN - Mở đầu chương trình Tuần lễ Áo dài Huế 2026 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10/7 sẽ là sự kiện “Áo dài kết nối du lịch và di sản” diễn ra sáng 3/7 tại khu vực Quốc Tử Giám.

Các em thiếu nhi tham gia sự kiện áo dài tại Huế 

Ngày 29/3, UBND TP. Huế cho hay đã ban hành kế hoạch Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026. Sự kiện nhằm khai thác giá trị văn hóa đặc sắc của Áo dài Huế, xây dựng hình ảnh du lịch gắn với áo dài, góp phần quảng bá thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài” và kích cầu phát triển du lịch.

Bên cạnh chương trình “Áo dài kết nối du lịch và di sản” diễn ra sáng 3/7, tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Dòng chảy Áo dài Huế” sẽ được tổ chức tại không gian ven sông Hương, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, người mẫu, tái hiện giá trị lịch sử và vẻ đẹp của áo dài qua các thời kỳ.

Nằm trong tuần lễ còn có nhiều sự kiện quan trọng khác như lễ dâng hoa, dâng hương tại lăng Võ vương Nguyễn Phúc Khoát; diễu hành, tri ân các bậc tiền nhân; chương trình quảng diễn “Việt Phong hội tụ - Bách hoa bộ hành” với sự tham gia của hơn 1.500 người trong trang phục truyền thống.

Cùng với đó là hoạt động cộng đồng đạp xe “Áo dài qua phố” và “Áo dài Huế - hương sắc Thanh trà”…

Cùng thời điểm, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng như trình diễn áo dài, thi ảnh, tọa đàm, trưng bày… Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mặc áo dài trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

N. MINH
Thể thao Huế & bước tiến dài

Từ năm 2021 đến nay, thể thao Huế đã vượt qua nhiều thử thách, từng bước hội tụ thành một chiến lược phát triển bài bản, dài hơi trong tiến trình xây dựng một nền tảng thể thao bền vững, gắn với phát triển du lịch, chất lượng sống của người dân và vị thế của vùng đất.

Cô gái truyền cảm hứng cho điền kinh trẻ Huế

Có những giấc mơ được bắt đầu từ sân trường nhỏ, từ một lời động viên giản dị của thầy giáo thể dục thời tiểu học. Với Châu Ngọc Quỳnh Anh - VĐV đội tuyển điền kinh Huế, VĐV đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia, chính khoảnh khắc ấy đã mở ra một hành trình đặc biệt với em.

Đại Cung Môn sắp được phục hồi

Sau gần 80 năm chỉ còn lại nền móng, Đại Cung Môn - cổng chính của Tử Cấm Thành đang được chuẩn bị phục hồi. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh trục trung tâm Hoàng thành Huế và mở thêm không gian trải nghiệm di sản cho du khách.

Chuyện thú vị về nam hướng dẫn viên mặc áo dài dẫn tour

Giữa dòng du khách trải nghiệm ở Cố đô, hình ảnh anh Nguyễn Đôn Long - nam hướng dẫn viên du lịch (sinh năm 1986) với áo dài cổ phục dẫn tour lặng lẽ kể chuyện về tình yêu văn hóa, lan tỏa những giá trị truyền thống bằng cách rất Huế.

Phát triển kinh tế đêm gắn với văn hóa, di sản

Nhiều ý tưởng như phố đêm Trường Tiền, không gian trải nghiệm ven sông Hương, khai thác di sản ban đêm đang được nghiên cứu, kỳ vọng tạo ra sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy phát triển dịch vụ và kinh tế đêm của thành phố.

