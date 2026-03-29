Chương trình Áo dài kết nối du lịch và di sản sẽ diễn ra trong Tuần lễ áo dài Huế

Các em thiếu nhi tham gia sự kiện áo dài tại Huế

Ngày 29/3, UBND TP. Huế cho hay đã ban hành kế hoạch Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026. Sự kiện nhằm khai thác giá trị văn hóa đặc sắc của Áo dài Huế, xây dựng hình ảnh du lịch gắn với áo dài, góp phần quảng bá thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài” và kích cầu phát triển du lịch.

Bên cạnh chương trình “Áo dài kết nối du lịch và di sản” diễn ra sáng 3/7, tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Dòng chảy Áo dài Huế” sẽ được tổ chức tại không gian ven sông Hương, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, người mẫu, tái hiện giá trị lịch sử và vẻ đẹp của áo dài qua các thời kỳ.

Nằm trong tuần lễ còn có nhiều sự kiện quan trọng khác như lễ dâng hoa, dâng hương tại lăng Võ vương Nguyễn Phúc Khoát; diễu hành, tri ân các bậc tiền nhân; chương trình quảng diễn “Việt Phong hội tụ - Bách hoa bộ hành” với sự tham gia của hơn 1.500 người trong trang phục truyền thống.

Cùng với đó là hoạt động cộng đồng đạp xe “Áo dài qua phố” và “Áo dài Huế - hương sắc Thanh trà”…

Cùng thời điểm, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng như trình diễn áo dài, thi ảnh, tọa đàm, trưng bày… Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mặc áo dài trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.