Chuyện thú vị về nam hướng dẫn viên mặc áo dài dẫn tour

Anh Long mặc bộ áo dài dẫn khách trải nghiệm du lịch Huế

Từ đam mê

Gặp lại anh Long trong tour dẫn đoàn khách Đức tham quan làng hương Thủy Xuân vào dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, sự thân thiện, gần gũi của một hướng dẫn viên mặc áo dài khiến nhiều người phải chú ý. Trong lúc trò chuyện về phong tục ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều du khách tò mò hỏi về trang phục anh đang mặc. Anh Long mỉm cười giới thiệu: “Áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc tôi”.

Câu trả lời giản dị ấy khiến bà Maris, một du khách Đức không giấu được sự thích thú. Bà chia sẻ rằng, trong những chuyến du lịch tại Việt Nam, bà từng thấy nhiều nữ hướng dẫn viên mặc áo dài, nhưng việc một nam hướng dẫn viên khoác lên mình trang phục này lại mang đến cảm giác mới mẻ và ấn tượng. “Nó cho tôi thấy những biểu tượng gắn với văn hóa Việt Nam không chỉ được trưng bày trong bảo tàng, mà đang hiện diện trong đời sống thường ngày ở đất nước của các bạn”, bà Maris nói.

Bén duyên với những công việc liên quan đến ngành du lịch từ năm 2009, ban đầu làm việc ở văn phòng tour, sau đó, anh Long chuyển nghề sang làm hướng dẫn viên tự do. Anh kể, thuở mới vào nghề, anh vẫn mặc trang phục như các đồng nghiệp nam khác. Tuy nhiên, sau giai đoạn dịch COVID-19, những chuyến đi xa liên tục khiến anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để tạo dấu ấn riêng, để mỗi hành trình dẫn khách đến Huế không chỉ là tham quan, mà còn là trải nghiệm cảm xúc. “Mình muốn gắn bó nhiều hơn với Huế và muốn để lại trong lòng du khách một hình ảnh thật đặc trưng. Ý tưởng mặc áo dài, nhất là những bộ cổ phục dẫn tour cũng đến với mình từ đó”, anh Long chia sẻ.

Thực ra, lựa chọn trang phục áo dài để phục vụ cho công việc không hề bắt buộc nhưng cũng không phải là sự ngẫu hứng. Sâu xa trong lựa chọn trang phục dẫn tour của Nguyễn Đôn Long là những ký ức thời thơ ấu, khi ba anh là tộc trưởng thường xuyên mặc áo dài trong những dịp sinh hoạt, lễ, chạp của dòng họ. Hình ảnh người cha trong tà áo dài vừa nghiêm cẩn, chững chạc, vừa toát lên vẻ đẹp truyền thống đã in đậm trong tâm trí anh từ những năm tháng còn nhỏ. “Có lẽ vì vậy mà mình yêu áo dài từ lúc nào không hay. Với mình, đó không chỉ là một bộ trang phục, mà là biểu tượng của nếp nhà, của cội nguồn văn hóa người Việt”, anh nói.

Đưa đam mê vào nghề nghiệp, ban đầu anh Long cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Anh Long nhớ lại: “Họ nói mình cũng nhiều lắm, nào là ưa làm màu, nào là điên, nắng mà mặc bộ áo dài thêm nóng. Giai đoạn ấy thiệt tình có “ốt dột” (dị, xấu hổ), nhưng dần dần mình bỏ ngoài tai, vì mình nghĩ việc mình làm mang lại một giá trị riêng”.

Từ 1 - 2 bộ áo dài đầu tiên mua sẵn, anh Long chuyển sang may các bộ cổ phục thật đẹp và chất lượng. Trong bộ sưu tập áo dài của mình, anh đang có 6 bộ, nhiều màu khác nhau để thường xuyên thay đổi. Anh Long cho biết: “Nói mình mặc áo dài 100% là chưa chính xác, vì những ngày mưa gió, thiên tai bất tiện mình không mặc, nhưng thời tiết thuận lợi thì đây là trang phục mỗi khi đi dẫn tour của mình. Gần như phải 70% chuyến đi mình mặc áo dài, vì mình muốn thông qua đó, khách biết đến một nét văn hóa của người Việt”.

Gợi nhắc giá trị truyền thống

Đến nay, nhiều người đã quen với hình ảnh nam hướng dẫn viên mặc áo dài cổ phục trong mỗi tour du lịch. Anh Long kể: “Mình được nhiều bà, cô, anh chị lớn ở chợ Đông Ba khen và động viên nên giữ hình ảnh này. Còn vào Đại Nội, nếu hôm nào không thấy mình mặc áo dài, sẽ có người thắc mắc vì thấy thiếu thiếu”.

Theo anh Long, với một người hướng dẫn viên, bộ áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là một lời nhắc nhở về ý thức nghề nghiệp. Khi khoác áo dài, anh tự thấy mình phải chậm rãi hơn, điềm đạm hơn, từ cách nói năng, cử chỉ đến thái độ ứng xử. “Mình đang mang trên người một biểu tượng văn hóa, nên không thể tùy tiện”, anh chia sẻ.

Chính từ sự chỉn chu ấy, nhiều câu chuyện đẹp đã nảy sinh trong hành trình làm nghề. Anh Long nhớ lại, cách đây khoảng 3 - 4 năm, vào dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Đại Nội Huế và các điểm di tích miễn vé tham quan cho phụ nữ Việt Nam mặc áo dài truyền thống. Khi giới thiệu chương trình này, mặc dù không phải đối tượng được miễn vé, 6 du khách Mỹ trong đoàn anh dẫn tour cũng đi thuê áo dài để mặc. Họ muốn hòa chung vào nét đẹp của người Việt như một cách lan tỏa giá trị ở nơi họ đặt chân đến.

Có lần khác, khi mặc áo dài dẫn tour, những vị khách ấn tượng đến mức xin thông tin của anh để lần sau trở lại, hoặc bạn bè họ đến Việt Nam sẽ liên hệ anh cho hành trình tham quan xứ Huế.

Sự trân trọng của du khách với áo dài Việt làm anh Long cảm thấy bản thân càng phải yêu quý hơn trang phục dẫn tour của mình. Anh chia sẻ: “Mình sẽ may thêm một số bộ áo dài nữa, để với chút tâm huyết của mình có thể lan tỏa giá trị của áo dài Việt, của nét đẹp truyền thống trên đất Cố đô”.