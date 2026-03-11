Phụ nữ góp phần xây dựng “Huế - Kinh đô Áo dài”

Chị Thúy Hà lựa chọn áo dài truyền thống cho những dịp lễ, Tết

Áo dài xuống phố

Tết vừa qua, chị Đoàn Thúy Hà (phường Vỹ Dạ) chọn áo dài truyền thống Huế làm trang phục du xuân cho cả ba mẹ con.

Chị Hà chia sẻ: “Áo dài Huế mang nét đẹp rất riêng, kín đáo, dịu dàng mà vẫn toát lên sự thanh lịch. Khi khoác lên mình tà áo dài, tôi cảm thấy tự tin và tự hào vì đang gìn giữ một phần văn hóa của Huế. Tôi muốn các con gái mình lớn lên cùng hình ảnh áo dài trong những dịp lễ, Tết, để con hiểu và yêu hơn truyền thống của dân tộc”.

Với chị, việc lựa chọn áo dài cho cả mẹ và con không đơn thuần là chọn trang phục đẹp, mà còn là cách dạy cho con gìn giữ tình yêu với văn hóa áo dài truyền thống Huế.

Cùng chung niềm yêu thích ấy, chị Huỳnh Thị Thu Trang (phường Hương An) luôn ưu tiên áo dài trong những dịp đặc biệt. Những bộ áo dài chị mặc để “lên hình” đều được đặt may tại các tiệm áo dài Huế, từ kiểu dáng truyền thống đến cách tân nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ trọn nét nền nã đặc trưng.

“Mỗi lần tôi đăng ảnh mặc áo dài chụp ở những địa điểm đẹp của Huế, bạn bè đều hỏi địa chỉ may áo dài và những điểm tham quan. Tôi thấy rất vui vì mình góp phần quảng bá áo dài truyền thống cũng như những địa điểm du lịch đẹp của Huế đến với bạn bè muôn phương”, chị Trang bày tỏ.

Từ những bức ảnh giản dị, tà áo dài Huế đã trở thành cầu nối lan tỏa hình ảnh con người và văn hóa Cố đô ra khắp mọi miền.

“Áo dài yêu thương”, để ai cũng được xúng xính ngày hội

Để mọi phụ nữ đều có cơ hội khoác lên mình tà áo dài truyền thống, các cấp hội thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế đã thực hiện chuỗi hoạt động “Tuần lễ áo dài năm 2026”. Trong khuôn khổ tuần lễ, hơn 2.000 “Áo dài yêu thương” đã được trao tặng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thành phố. Những chiếc áo dài được trao đều được chọn lựa cẩn thận, chỉn chu, giúp chị em thêm tự tin khi tham gia các hoạt động cộng đồng.

Chọn cho mình một bộ áo dài còn rất mới từ “Tủ áo dài yêu thương”, chị Nguyễn Thị Hiên (phường Kim Trà) chia sẻ: “Tôi cũng muốn may vài bộ áo dài để tham gia các hoạt động cùng chị em nhưng điều kiện không cho phép nên chỉ có một bộ để mặc đi đám cưới hay dịp quan trọng. Thật may mắn khi Hội LHPN phường tổ chức mô hình “Áo dài, trao yêu thương”, để chúng tôi có thêm những bộ áo dài đẹp tham gia sinh hoạt, lễ hội. Tôi cảm thấy mình được quan tâm, được sẻ chia và tự tin hơn rất nhiều”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Trà cho biết: Hội LHPN phường tổ chức rất nhiều hoạt động và thường xuyên kêu gọi chị em mặc áo dài nhằm hưởng ứng Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”. Do đó, khi được trao tặng áo dài, chị em hội viên rất phấn khởi, vui vẻ đón nhận. Không chỉ là món quà vật chất, đó còn là sự động viên tinh thần để phụ nữ thêm yêu và tự hào về nét đẹp truyền thống.

Hội LHPN các địa phương cũng kêu gọi 100% hội viên, phụ nữ mặc áo dài tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3/2026. Hình ảnh những tà áo dài xuất hiện tại các điểm bầu cử sẽ góp phần tạo nên một ngày hội toàn dân trang trọng, đậm đà bản sắc.

Không những được mặc vào các dịp lễ, Tết... trong các hoạt động, các chương trình đồng diễn dân vũ, đạp xe quảng bá du lịch địa phương... các cấp hội phụ nữ cũng lựa chọn chiếc áo dài truyền thống làm trang phục.

Thực hiện khâu đột phá “Phụ nữ Huế giữ gìn và lan tỏa các giá trị truyền thống văn hóa Huế, con người Huế” gắn với Nghị quyết 54-TW, Hội LHPN thành phố đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình đa dạng. Các chương trình tuyên truyền, hội thi, hội diễn, diễn đàn, sân khấu hóa… được đổi mới hình thức, gắn với Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài” góp phần khơi dậy ý thức giữ gìn nét đẹp quê hương.

Hiện nay, 100% cơ sở hội đã triển khai từ 1 - 2 loại hình hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa Huế, với 465 câu lạc bộ, mô hình như: “Đồng hành cùng Sắc tím”, “Áo dài với Di sản”, “Tủ Áo dài yêu thương”…

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế khẳng định: Việc lan tỏa phong trào mặc áo dài và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Áo dài không chỉ hiện diện trong lễ hội mà đang dần trở thành trang phục quen thuộc trong sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”.

Từ những tà áo dài trong ngày Tết, những bộ áo dài “lên hình” quảng bá du lịch, đến hàng nghìn chiếc “Áo dài yêu thương” được trao đi... mỗi hội viên phụ nữ Huế đang là một “đại sứ” gìn giữ và lan tỏa bản sắc quê hương.