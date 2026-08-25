Huế chuẩn bị cho giai đoạn số hóa mới

HueIOC là đầu mối tích hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều lĩnh vực.

Hạt nhân số

Cuối tháng 7 vừa qua, người dân phường Thuận Hóa lần đầu tham gia bầu tổ trưởng tổ dân phố bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Hue-S. Chỉ với tài khoản Hue-S đã xác thực VNeID hoặc quét mã QR tại điểm bỏ phiếu, cử tri có thể thực hiện quyền bầu cử nhanh chóng, đúng đối tượng và bảo đảm mỗi người chỉ bỏ phiếu một lần. Kết quả được tổng hợp ngay sau khi kết thúc, giúp rút ngắn nhiều công đoạn kiểm phiếu, tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức.

Đó chỉ là một đơn cử mà Hue-S đang đồng hành cùng chính quyền phục vụ người dân. Từ một ứng dụng phản ánh hiện trường, tra cứu thông tin, thanh toán trực tuyến, hay hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra..., Hue-S từng bước trở thành nền tảng số kết nối chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong nhiều hoạt động thường ngày.

Phía sau những tiện ích ấy là Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC) - nơi được xem là "bộ não số" của thành phố. Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, HueIOC không chỉ là trung tâm giám sát mà còn là đầu mối tích hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều lĩnh vực như kinh tế - xã hội, giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự... Thông qua hệ thống Dashboard, lãnh đạo các cấp có thể theo dõi tình hình theo thời gian thực, từ đó đưa ra quyết định nhanh và sát thực tiễn hơn.

Hiện nay, Huế đang vận hành ổn định 325 cổng thông tin điện tử, website, phần mềm và ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước và đô thị thông minh. Thành phố cũng đã triển khai 7/7 nền tảng số dùng chung, từ nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), nền tảng phân tích dữ liệu tập trung đến các nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp và cán bộ. Ông Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh cho biết, HueIOC tiếp tục khẳng định vai trò là thiết chế quan trọng trong phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khai thác 20 trường thông tin của công dân để phục vụ giải quyết hồ sơ; đồng thời liên thông nhiều cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành. Đến nay, Huế đã cung cấp 2.131 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 790 dịch vụ công toàn trình; triển khai 41 điểm tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính và 166 đại lý dịch vụ công trực tuyến, đưa tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,39%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, nhiều thủ tục như đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em hay cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID đã được thực hiện thuận lợi hơn nhờ dữ liệu được chia sẻ giữa các cơ quan. Việc dữ liệu đang dần thay thế giấy tờ đã giúp người dân giảm bớt khai báo nhiều lần, giảm thời gian đi lại và chờ đợi.

Xây dựng hệ sinh thái số dùng chung

Thực tế vẫn còn không ít tồn tại, khó khăn. Riêng tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu mới đạt khoảng 23%, cho thấy nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành vẫn chưa liên thông hiệu quả. Trong lĩnh vực đất đai, cán bộ vẫn phải nhập dữ liệu trên nhiều phần mềm khác nhau, làm giảm hiệu quả của quá trình số hóa. Hạ tầng công nghệ tại một số xã, phường chưa đồng đều, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ và người dân vẫn cần tiếp tục được nâng cao.

Theo ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giai đoạn mới đặt ra yêu cầu cao hơn. Đó là dữ liệu phải thực sự được kết nối, khai thác và tạo ra giá trị. Vì thế, thành phố cần tiếp tục mở rộng mô hình điều hành bằng dữ liệu số, tăng cường liên thông dữ liệu giữa các ngành, các cấp để mỗi quyết định quản lý đều dựa trên thông tin đầy đủ, chính xác và được cập nhật theo thời gian thực.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn cho biết, ngành xác định lấy dữ liệu làm tài sản, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và lấy doanh nghiệp công nghệ địa phương làm chủ thể. Thời gian tới, Huế sẽ tập trung xây dựng kho dữ liệu dùng chung theo nguyên tắc "Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Đồng thời, nâng cấp Hue-S thành nền tảng kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền và hệ sinh thái số quốc gia.