  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 25/08/2026 17:35

Cảnh sát giao thông bắt đối tượng truy nã trên xe khách

HNN.VN - Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An), là đối tượng đang bị truy nã về tội “Đánh bạc”.

Xây dựng “Phường không ma túy” tại Phong PhúThu lợi hơn 180 triệu đồng, một người bị khởi tố về tội xâm phạm bản quyềnDu khách nhận lại lắc vàng đánh rơi tại lễ hội điện Huệ NamTăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Đối tượng Nguyễn Văn Thành khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an. 

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn phường Phong Điền, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố nhận được tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự về một đối tượng truy nã đang di chuyển trên xe khách BKS 37H-xxxxx theo hướng Bắc - Nam.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, khi phương tiện di chuyển đến Km 800+700 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thành phố Huế, tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Thành là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã ngày 6/8/2026 về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tổ công tác khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Thành và đưa về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 để làm việc. Sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an phường Phong Điền và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcảnh sátgiao thôngtruy bắtđối tượngtruy nã
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh:
Khoa học, công nghệ phải tạo giá trị thực chất

Tại ​cuộc họp nghe báo cáo tình hình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chiều 24/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Khoa học, công nghệ phải giải được những bài toán thực tế và tạo ra giá trị cụ thể.

Khoa học, công nghệ phải tạo giá trị thực chất

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top