Cảnh sát giao thông bắt đối tượng truy nã trên xe khách

Đối tượng Nguyễn Văn Thành khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn phường Phong Điền, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố nhận được tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự về một đối tượng truy nã đang di chuyển trên xe khách BKS 37H-xxxxx theo hướng Bắc - Nam.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, khi phương tiện di chuyển đến Km 800+700 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thành phố Huế, tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Thành là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã ngày 6/8/2026 về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tổ công tác khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Thành và đưa về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 để làm việc. Sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an phường Phong Điền và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.