Chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản Huế với tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP. Huế đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Sở hữu vốn di sản đồ sộ trong đó có có 8 di sản được UNESCO vinh danh, Huế đã xác định bảo tồn di sản không chỉ là nhiệm vụ gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy du lịch, công nghiệp văn hóa và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong những năm qua, Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản. Công tác trùng tu, tôn tạo di tích được chú trọng với nguồn lực đầu tư lớn từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa. Nhiều công trình trọng điểm như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung, lăng Vua Gia Long, Hải Vân Quan… đã được phục hồi, góp phần nâng cao giá trị của Quần thể di tích Cố đô Huế.

Song song với đó, thành phố tích cực phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với không gian di sản, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động lễ hội, nghệ thuật và Festival Huế theo mô hình bốn mùa, từng bước đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển kinh tế. Nhiều thương hiệu văn hóa - du lịch như “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”, “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực” tiếp tục được khẳng định và lan tỏa.

Đặc biệt, Huế là một trong những địa phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực văn hóa và du lịch. Các hoạt động số hóa di sản, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, triển khai vé điện tử tích hợp và ứng dụng công nghệ thực tế ảo đã góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Huế đón hơn 4,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng. Riêng Quần thể di tích Cố đô Huế đã đón hơn 1,66 triệu lượt khách từ đầu năm đến nay, với doanh thu từ phí tham quan đạt trên 242 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, Huế luôn xác định di sản văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Thành phố kiên trì định hướng phát triển nhanh trên nền tảng kinh tế tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa; hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa gìn giữ bản sắc với hội nhập và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cơ chế quản lý di tích, huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác bảo tồn, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - du lịch cũng như kinh nghiệm khai thác hiệu quả các giá trị di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà cho rằng, những kinh nghiệm thực tiễn của Huế sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong quá trình bảo tồn các giá trị văn hóa, phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa tại địa phương.