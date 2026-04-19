“Đọc” di sản Cửu Đỉnh bằng trải nghiệm số

Trưng bày Chiếu của hoàng đế Minh Mạng ban tặng cho Thánh mẫu Hoàng thái hậu (năm Minh Mạng thứ 8 - 1827) tại triển lãm

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng hơn 120 học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ và THPT Bùi Thị Xuân.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, việc tổ chức triển lãm tại Lầu Tàng Thơ mang nhiều ý nghĩa. Đây vốn là nơi lưu giữ sách, tư liệu của Triều Nguyễn, gắn với ký ức và tri thức của một giai đoạn lịch sử. “Từ không gian lưu trữ, triển lãm mở ra một hành trình mới: đưa tri thức đến gần công chúng, kết nối quá khứ với hiện tại”, ông Trung nói.

Điểm đáng chú ý của triển lãm nằm ở cách tiếp cận. Thay vì chỉ trưng bày tư liệu, ban tổ chức thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm để người xem, đặc biệt là học sinh, có thể trực tiếp tương tác với di sản. Các hoạt động như “giải mã” nội dung trên Cửu Đỉnh, tương tác với dữ liệu số, viết thư pháp hay in tranh mộc bản giúp việc tiếp cận sinh động hơn. Người tham gia vừa quan sát, tự khám phá, từ đó hiểu và ghi nhớ thông tin một cách tự nhiên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao hướng đi này trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Việc kết hợp trưng bày tư liệu với công nghệ số là bước đi phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục di sản. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống dữ liệu số chuyên đề cũng được xem là nền tảng quan trọng để đưa di sản tiếp cận rộng rãi hơn, nhất là với giới trẻ.

Học sinh thích thú trải nghiệm viết thư pháp

Theo ban tổ chức, triển lãm nhằm phát huy giá trị tư liệu đặc sắc của Cửu Đỉnh Triều Nguyễn thông qua hệ thống hình ảnh và tài liệu lưu trữ, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng các hình thức trực quan. Đây cũng là dịp thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong bảo tồn, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số về Cửu Đỉnh và hướng tới mô hình bảo tàng số trong tương lai.

Tại không gian trưng bày, một số tài liệu quý bằng chữ Hán, tiếng Pháp và Châu bản Triều Nguyễn liên quan đến Cửu Đỉnh được giới thiệu. Các hình ảnh, họa tiết chạm khắc trên đỉnh đồng cũng được tái hiện.

Một điểm nhấn khác là khu trải nghiệm số, nơi người xem có thể khám phá chi tiết các hoa văn trên Cửu Đỉnh thông qua trình chiếu và tương tác trực tiếp, mở ra góc nhìn mới về giá trị nghệ thuật và tư tưởng ẩn chứa trong từng họa tiết.

Song song đó, khu trải nghiệm thực hành cho phép người tham gia viết thư pháp, in dập nổi họa tiết trên giấy dó bằng phương pháp thủ công. Những hoạt động này tạo điều kiện để người xem “chạm” vào di sản, kết nối giữa kỹ thuật truyền thống với cách thể hiện sáng tạo của hiện tại.