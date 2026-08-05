Đề xuất siết quản lý xuất bản số, hòa giải trực tuyến và dữ liệu lao động đi nước ngoài

Toàn cảnh phiên thảo luận ở tổ 4 vào sáng 5/8. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 5/8, Quốc hội thảo luận ở tổ về ba dự án luật: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đoàn đại biểu ĐBQH TP. Huế tham gia thảo luận tại tổ 4 cùng các đoàn: Khánh Hòa và Lào Cai. Phiên thảo luận do UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung điều hành.

Hòa giải trực tuyến phải bảo đảm an toàn và quyền của người dân

Phát biểu về dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đồng tình với sự cần thiết sửa luật để phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở trong phòng ngừa và giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam đánh giá cao việc dự thảo bổ sung các quy định về hòa giải trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Tiến Nam, cần làm rõ các khái niệm mới như “hòa giải trực tuyến”, “hòa giải kết hợp trực tiếp và trực tuyến”, “thông điệp dữ liệu” để thống nhất với pháp luật về giao dịch điện tử.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Đình Trung điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam nhấn mạnh hòa giải trực tuyến phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên, bảo đảm xác định được danh tính người tham gia, bảo mật thông tin và quyền trình bày ý kiến bình đẳng.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam cũng đề nghị không áp dụng hình thức trực tuyến đối với các vụ việc nhạy cảm như bạo lực gia đình, trẻ em, quyền nhân thân hoặc thông tin đời tư nếu không bảo đảm an toàn và quyền lợi của các bên.

Một nội dung khác được đại biểu Nguyễn Tiến Nam quan tâm là quyền của người dân trong quá trình hòa giải. Đại biểu đề xuất bổ sung quyền yêu cầu thay đổi hòa giải viên khi có căn cứ cho rằng hòa giải viên không khách quan; quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải; quyền được hỗ trợ đối với người khuyết tật, người cao tuổi, người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ hoặc không sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế góp ý về dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Khoảng trống pháp lý với nội dung do AI tạo ra

Liên quan đến Luật Xuất bản, đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) cho rằng, sự phát triển mạnh của khoa học công nghệ và xuất bản số đang mở ra “một kho tàng dữ liệu khổng lồ của thế giới trong tầm tay chúng ta”. Tuy nhiên, đi kèm với đó là yêu cầu quản lý ngày càng lớn.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam đặc biệt lưu ý đến khoảng trống pháp lý đối với nội dung do AI tạo ra.

Theo đại biểu Nguyễn Hải Nam, hiện nay AI có thể tạo ra tranh, thơ, bài viết và nhiều loại nội dung khác, nhưng dự thảo luật chưa quy định rõ về bản quyền và trách nhiệm đối với các nội dung này.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế đồng tình với yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý cho xuất bản điện tử và hệ sinh thái xuất bản số. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm xuất bản số, quy trình quản lý, quy định cụ thể hơn về quyền tác giả đối với nội dung do AI tạo ra và yêu cầu minh bạch về nguồn dữ liệu sử dụng để huấn luyện AI.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam cũng đề xuất bổ sung trách nhiệm liên đới của các mạng xã hội và sàn thương mại điện tử trong việc ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền, phát tán xuất bản phẩm trái phép trên môi trường số.

Về cải cách thủ tục hành chính, đại biểu ủng hộ chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng cho rằng cần đơn giản hóa thủ tục cấp phép, tăng phân cấp cho tổng biên tập và nhà xuất bản, đồng thời tăng cường giám sát hậu kiểm. Đồng thời kiến nghị có chính sách ưu đãi thuế cho hoạt động xuất bản ứng dụng chuyển đổi số và yêu cầu các nền tảng phát hành xuyên biên giới phải có đại diện pháp lý tại Việt Nam để bảo đảm bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam đề nghị làm rõ khái niệm xuất bản số. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Cùng góp ý về Luật Xuất bản, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế đồng tình với yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý cho xuất bản điện tử và hệ sinh thái xuất bản số.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng, dự thảo mở rộng liên kết của nhà xuất bản với các đối tác về in, phát hành, hạ tầng kỹ thuật và nền tảng số là cần thiết, nhưng chưa phân định rõ quyền và trách nhiệm giữa các bên.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, nếu không quy định chặt chẽ, có thể xảy ra tình trạng quyền quyết định thực tế thuộc về đối tác, còn trách nhiệm pháp lý lại thuộc về nhà xuất bản. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định nhà xuất bản không được chuyển giao cho đối tác các quyền: quyết định nội dung, phê duyệt bản mẫu, quyết định xuất bản và quyết định phát hành. “Mở rộng xã hội hóa nhưng không xã hội hóa quyền quyết định nội dung xuất bản”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh.

Phân cấp mạnh nhưng phải quản lý bằng dữ liệu thống nhất

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ bản tán thành chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ trung ương về địa phương.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân cho rằng, cần tiếp cận vấn đề một cách tổng thể hơn, bởi hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có tính liên vùng, liên tỉnh và liên quốc gia.

Theo đại biểu, một doanh nghiệp có thể đặt trụ sở ở tỉnh này, có chi nhánh ở tỉnh khác, tuyển lao động từ nhiều địa phương và đưa đi làm việc tại nhiều thị trường khác nhau. Nếu mỗi cơ quan chỉ quản lý một công đoạn sẽ dẫn đến tình trạng “mỗi nơi quản lý một đoạn nhưng không có cơ quan nào nhìn thấy toàn bộ vòng đời của người lao động”.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân cũng đề nghị chuyển từ tư duy “phân cấp thủ tục” sang “phân cấp quản lý trên nền tảng dữ liệu thống nhất”.