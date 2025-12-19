Bảo tàng Pháp chuyển giao tư liệu quý về Hoàng cung Huế

Trao đổi trực tuyến giữa UBND thành phố và Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp)

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Sự kiện cũng được kết nối với các cơ quan ngoại giao hai nước, trong đó có đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Huế.

Tại lễ ký kết, ông Emmanuel Kasarhérou - Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac, cho biết kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra cơ hội chia sẻ các bộ sưu tập quý mà bảo tàng hiện có, qua đó góp phần hỗ trợ công tác bảo tồn di sản tại Huế.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, việc ký kết giúp Huế từng bước tiếp cận nguồn tư liệu giá trị về điện Cần Chánh cũng như trang phục cung đình Triều Nguyễn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục nghiên cứu, phục dựng công trình điện Cần Chánh và các yếu tố liên quan đến mỹ thuật cung đình.

"Trong giai đoạn hợp tác 5 năm (2026-2030), thành phố mong muốn hướng đến mở rộng phối hợp trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng số hóa tư liệu, hình ảnh Triều Nguyễn; hỗ trợ trùng tu, phục chế và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá di sản Việt Nam và Huế. Kỳ vọng Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ đóng vai trò cầu nối, kết nối Huế với các bảo tàng lớn tại Pháp, châu Âu và quốc tế", ông Trần Hữu Thùy Giang nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại lễ ký kết

Theo nội dung thỏa thuận, phía bảo tàng Pháp sẽ chuyển giao cho Huế bộ tư liệu số gồm 101 bức ảnh và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế - An Nam, tập trung vào điện Cần Chánh và hình ảnh về lễ nghi cung đình của Huế. Đây là những bản sao chụp có giá trị, ghi lại khá chi tiết diện mạo kiến trúc, không gian và các yếu tố trang trí của nhiều công trình cung đình qua các giai đoạn lịch sử.

Nguồn tư liệu này sẽ bổ sung dữ liệu trực quan quan trọng cho công tác nghiên cứu và trùng tu di tích tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Trong bối cảnh nhiều công trình đã không còn, bị biến đổi hoặc hư hại theo thời gian, việc có thêm hình ảnh, bản vẽ và chú giải từ các nguồn lưu trữ quốc tế giúp quá trình đối chiếu, kiểm chứng chặt chẽ hơn.

Đặc biệt, tư liệu từ phía Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac được kỳ vọng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các dự án phục hồi trọng điểm như điện Cần Chánh. Khi mà việc nâng cao độ chính xác và tính nguyên gốc trong trùng tu là yêu cầu then chốt, đòi hỏi phải có cơ sở khoa học vững chắc từ nhiều nguồn tư liệu.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac

Thỏa thuận hợp tác còn mở rộng với các hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong bảo tồn. Hai bên dự kiến phối hợp khai thác tư liệu vào các chương trình trưng bày, triển lãm, đặc biệt là triển lãm số nhằm phục vụ công chúng.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc kết nối với các thiết chế văn hóa quốc tế giúp di sản Huế có thêm cơ hội “đối thoại” với thế giới, tiếp cận các phương pháp bảo tồn hiện đại. Những nguồn tư liệu từ nước ngoài góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử - văn hóa của quần thể di tích, đồng thời hỗ trợ định hướng bảo tồn theo hướng bền vững.

Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac là một trong những bảo tàng lớn của Pháp, chuyên sưu tầm, bảo tồn và giới thiệu các hiện vật văn hóa ngoài châu Âu, với mạng lưới hợp tác rộng khắp. Việc thiết lập quan hệ hợp tác với Huế được xem là bước đi cụ thể trong chiến lược kết nối các nguồn lực tri thức toàn cầu cho công tác gìn giữ di sản.