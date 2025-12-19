Bảo tàng Pháp chuyển giao tư liệu quý về Hoàng cung Huế

HNN.VN - Chiều 24/4, tại Cơ Mật Viện - Tam Tòa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp), mở ra thêm kênh tiếp cận nguồn tư liệu quốc tế phục vụ bảo tồn di sản.
 Trao đổi trực tuyến giữa UBND thành phố và Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp)

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Sự kiện cũng được kết nối với các cơ quan ngoại giao hai nước, trong đó có đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Huế.

Tại lễ ký kết, ông Emmanuel Kasarhérou - Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac, cho biết kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra cơ hội chia sẻ các bộ sưu tập quý mà bảo tàng hiện có, qua đó góp phần hỗ trợ công tác bảo tồn di sản tại Huế.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, việc ký kết giúp Huế từng bước tiếp cận nguồn tư liệu giá trị về điện Cần Chánh cũng như trang phục cung đình Triều Nguyễn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục nghiên cứu, phục dựng công trình điện Cần Chánh và các yếu tố liên quan đến mỹ thuật cung đình.

"Trong giai đoạn hợp tác 5 năm (2026-2030), thành phố mong muốn hướng đến mở rộng phối hợp trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng số hóa tư liệu, hình ảnh Triều Nguyễn; hỗ trợ trùng tu, phục chế và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá di sản Việt Nam và Huế. Kỳ vọng Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ đóng vai trò cầu nối, kết nối Huế với các bảo tàng lớn tại Pháp, châu Âu và quốc tế", ông Trần Hữu Thùy Giang nói.

Theo nội dung thỏa thuận, phía bảo tàng Pháp sẽ chuyển giao cho Huế bộ tư liệu số gồm 101 bức ảnh và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế - An Nam, tập trung vào điện Cần Chánh và hình ảnh về lễ nghi cung đình của Huế. Đây là những bản sao chụp có giá trị, ghi lại khá chi tiết diện mạo kiến trúc, không gian và các yếu tố trang trí của nhiều công trình cung đình qua các giai đoạn lịch sử.
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại lễ ký kết 

Nguồn tư liệu này sẽ bổ sung dữ liệu trực quan quan trọng cho công tác nghiên cứu và trùng tu di tích tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Trong bối cảnh nhiều công trình đã không còn, bị biến đổi hoặc hư hại theo thời gian, việc có thêm hình ảnh, bản vẽ và chú giải từ các nguồn lưu trữ quốc tế giúp quá trình đối chiếu, kiểm chứng chặt chẽ hơn.

Đặc biệt, tư liệu từ phía Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac được kỳ vọng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các dự án phục hồi trọng điểm như điện Cần Chánh. Khi mà việc nâng cao độ chính xác và tính nguyên gốc trong trùng tu là yêu cầu then chốt, đòi hỏi phải có cơ sở khoa học vững chắc từ nhiều nguồn tư liệu.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac  

Thỏa thuận hợp tác còn mở rộng với các hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong bảo tồn. Hai bên dự kiến phối hợp khai thác tư liệu vào các chương trình trưng bày, triển lãm, đặc biệt là triển lãm số nhằm phục vụ công chúng. 

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc kết nối với các thiết chế văn hóa quốc tế giúp di sản Huế có thêm cơ hội “đối thoại” với thế giới, tiếp cận các phương pháp bảo tồn hiện đại. Những nguồn tư liệu từ nước ngoài góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử - văn hóa của quần thể di tích, đồng thời hỗ trợ định hướng bảo tồn theo hướng bền vững.

Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac là một trong những bảo tàng lớn của Pháp, chuyên sưu tầm, bảo tồn và giới thiệu các hiện vật văn hóa ngoài châu Âu, với mạng lưới hợp tác rộng khắp. Việc thiết lập quan hệ hợp tác với Huế được xem là bước đi cụ thể trong chiến lược kết nối các nguồn lực tri thức toàn cầu cho công tác gìn giữ di sản.

Tin, ảnh: Liên Minh
Khẩn cấp phục hồi đoạn tường Hoàng thành bị sập

UBND thành phố Huế vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục sự cố sập đổ đoạn tường Hoàng thành - Đại Nội Huế, với tổng kinh phí thực hiện hơn 2,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Khẩn cấp phục hồi đoạn tường Hoàng thành bị sập
Bảo tồn bền vững Hoàng thành Huế trước biến đổi khí hậu

Sự cố đoạn tường Hoàng thành Huế dài gần 15 mét đổ sập sau nhiều ngày mưa lớn đầu tháng 11 vừa qua không chỉ là một "tai nạn", mà còn là lời cảnh tỉnh về sức chịu đựng giới hạn của di sản vật chất truyền thống trước biến đổi khí hậu khốc liệt. Nước mưa ngấm lâu ngày, áp lực thủy lực từ hồ Ngoại Kim Thủy và sự lão hóa tự nhiên của vật liệu khiến chúng không thể trụ vững trước sức ép thiên tai.

Bảo tồn bền vững Hoàng thành Huế trước biến đổi khí hậu
Mưa lũ làm sập một đoạn tường Hoàng thành Huế

Một đoạn tường Hoàng thành Huế bị đổ sập sau những trận mưa lũ kéo dài. Đoạn tường bị sập dài khoảng 15m, nằm ở phía Bắc Kinh thành Huế, tiếp giáp công viên dọc đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân).

Mưa lũ làm sập một đoạn tường Hoàng thành Huế
Nghe mưa rơi từ Quan Tượng đài

Không nhiều người để ý mùa đông xứ Huế năm nay có một sự kiện khá đặc biệt: Lần đầu tiên các bản tin cập nhật về lượng mưa của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có một địa danh rất lạ là “Quan Tượng đài” trong Hoàng thành Huế. Ba chữ “Quan Tượng đài” đọc lên trong một ngày mưa dầm nghe cứ bâng khuâng mừng tủi như cố nhân lâu lắm mới gặp.

Nghe mưa rơi từ Quan Tượng đài

