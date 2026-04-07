25 đội thi tranh tài “Tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ Huế”

HNN.VN - Chiều 10/4, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Công ty CholimexFoods tổ chức hội thi “Tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ Huế - Mùa 7” với chủ đề “Gìn giữ và lan tỏa tinh hoa ẩm thực Huế”.

 Các đội thi thực hiện chế biến món ăn

Hội thi năm nay quy tụ 25 đội thi, mỗi đội gồm 2 thành viên, là sinh viên ngành kỹ thuật chế biến món ăn hệ cao đẳng và trung cấp từ Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Trong thời gian 60 phút, các đội thực hiện 1 món ăn Huế phục vụ 4 khách, đảm bảo các tiêu chí: Chất lượng, thẩm mỹ, an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện môi trường. Các món ăn có thể được trình bày theo phong cách truyền thống hoặc đương đại, đồng thời kết hợp thuyết minh, kể chuyện nhằm làm nổi bật giá trị văn hóa - di sản của ẩm thực Huế.

Ban tổ chức khuyến khích thí sinh sử dụng nguyên liệu địa phương, khai thác các món ăn truyền thống, đặc sản vùng miền, đặc biệt là những món ăn có nguy cơ mai một; đồng thời sáng tạo trong cách kể chuyện ẩm thực gắn với phát triển du lịch. Ngoài giải Nhất, ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 1 giải tiềm năng và 5 giải khuyến khích.

Năm nay, hội thi có sự tham dự của đại diện các nghệ nhân ẩm thực, cùng các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị. Ban giám khảo là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực ẩm thực, có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và phát triển nghề, đảm bảo tính công tâm, chuyên môn và chất lượng của hội thi.

Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là cầu nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - nghệ nhân - cộng đồng, là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng, thể hiện đam mê, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Huế - một di sản sống động của Cố đô.

HỮU PHÚC
30 thí sinh tranh tài hội thi báo cáo viên giỏi Bộ đội biên phòng

Ngày 7 và 8/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi trong BĐBP năm 2026. Có 30 thí sinh là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tham dự.

30 thí sinh tranh tài hội thi báo cáo viên giỏi Bộ đội biên phòng
Phát động Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S năm 2026"

Sáng 6/4, UBND thành phố Huế tổ chức lễ phát động Hội thi trực tuyến Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên nền tảng Hue-S năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát động Hội thi trực tuyến Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S năm 2026
TP. Huế đoạt 57 giải tại hội thi An toàn giao thông quốc gia

Ngày 14/3, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi “An toàn giao thông” (ATGT) năm học 2025-2026 dành cho học sinh và giáo viên cấp tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc.

TP Huế đoạt 57 giải tại hội thi An toàn giao thông quốc gia
Nét Huế của cô chủ "Cừu đen"

Được sự giới thiệu của cô Samantha Colón của Sở Quản lý du khách và hội nghị của thành phố Las Vegas (tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ), tôi được hẹn gặp Jamie Trần, cô chủ của nhà hàng “Cừu đen” để trò chuyện về ẩm thực và cả xứ Huế quê mình...

Nét Huế của cô chủ “Cừu đen”

