25 đội thi tranh tài “Tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ Huế”

Các đội thi thực hiện chế biến món ăn

Hội thi năm nay quy tụ 25 đội thi, mỗi đội gồm 2 thành viên, là sinh viên ngành kỹ thuật chế biến món ăn hệ cao đẳng và trung cấp từ Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Trong thời gian 60 phút, các đội thực hiện 1 món ăn Huế phục vụ 4 khách, đảm bảo các tiêu chí: Chất lượng, thẩm mỹ, an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện môi trường. Các món ăn có thể được trình bày theo phong cách truyền thống hoặc đương đại, đồng thời kết hợp thuyết minh, kể chuyện nhằm làm nổi bật giá trị văn hóa - di sản của ẩm thực Huế.

Ban tổ chức khuyến khích thí sinh sử dụng nguyên liệu địa phương, khai thác các món ăn truyền thống, đặc sản vùng miền, đặc biệt là những món ăn có nguy cơ mai một; đồng thời sáng tạo trong cách kể chuyện ẩm thực gắn với phát triển du lịch. Ngoài giải Nhất, ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 1 giải tiềm năng và 5 giải khuyến khích.

Năm nay, hội thi có sự tham dự của đại diện các nghệ nhân ẩm thực, cùng các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị. Ban giám khảo là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực ẩm thực, có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và phát triển nghề, đảm bảo tính công tâm, chuyên môn và chất lượng của hội thi.

Đây không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là cầu nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - nghệ nhân - cộng đồng, là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng, thể hiện đam mê, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Huế - một di sản sống động của Cố đô.