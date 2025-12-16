Ẩm thực Huế vào Top 100 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2025

  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas vừa công bố bảng xếp hạng “Best Food Cities in the World 2025” dựa trên hơn 590.000 lượt bình chọn của các chuyên gia và thực khách quốc tế.

 Bánh khoái Hồng Mai - địa chỉ ẩm thực được Taste Atlas vinh danh

Trong danh sách này, TP. Huế đạt 4,55/5 điểm, xếp hạng 36 trong Top 100 “Thành phố nổi tiếng ẩm thực thế giới”.

Theo Taste Atlas, ẩm thực Huế gây ấn tượng mạnh với nhiều món ăn truyền thống đặc trưng như bún bò Huế, bánh khoái, nem lụi, bánh bèo - những món được xếp vào nhóm “Must try” (nhất định phải thử) khi đến Huế.

Bên cạnh đó, nhiều địa chỉ ẩm thực lâu đời, mang tính biểu tượng cũng được vinh danh, gồm bún Huế Bà Xuân, bánh khoái Hồng Mai, nem lụi Tài Phú, bánh ướt Huyền Anh, mè xửng Thiên Hương, Hữu cơ Huế Việt, mắm bà Duệ.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Lê Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cho rằng, việc Huế được vinh danh trên bảng xếp hạng của một tổ chức truyền thông ẩm thực uy tín toàn cầu là kết quả của quá trình dài nỗ lực gìn giữ và phát huy giá trị ẩm thực truyền thống. Thành quả này có sự chung tay của chính quyền, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng doanh nghiệp, đánh dấu bước chuyển quan trọng để ẩm thực Huế từng bước vươn ra thế giới một cách bền vững.

Được thành lập năm 2015, Taste Atlas kết nối với khoảng 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hơn 10.000 món ăn đến với độc giả, hàng nghìn đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp. Trang web có định hướng trở thành bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được làm từ nguyên liệu địa phương.

CÁT AN

