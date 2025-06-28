Cần một bảo tàng ẩm thực cho Huế

Gian hàng làm bánh khoái cá kình tại chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực” 2025

Ước mơ từ lâu

Không phải bây giờ, câu chuyện xây dựng bảo tàng ẩm thực Huế mới được đặt ra. Năm 2018, tại hội thảo quốc tế ẩm thực cung đình và dân gian Huế do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) cùng Công ty TNHH Phú Đạt Gia (Huế) tổ chức, nhiều ý kiến tán thành việc xây dựng một bảo tàng sống về văn hóa ẩm thực, nơi đó sẽ lưu giữ và đón nhận những tư liệu, kiến thức về ẩm thực dân gian và cung đình Huế để bảo tồn và phát triển nền ẩm thực Huế.

Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã phân tích lợi thế cạnh tranh cũng như thương hiệu điểm đến của Huế phải nhắc đến ẩm thực. Trong một bài viết đăng trên website của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội (năm 2008), một nhà nghiên cứu cho rằng, du khách ngày càng mong muốn có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn những nét văn hóa của những vùng đất mình đi qua, tìm hiểu văn hóa thông qua ẩm thực. Ngoài việc trực tiếp thưởng thức các món ăn, du khách còn có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử của món ăn, về các nguồn nguyên liệu và những tinh hoa trong nghệ thuật chế biến, bày biện và thưởng thức món ăn đó. Do vậy, một bảo tàng ẩm thực là nơi thích hợp để du khách tìm đến nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu và khám phá văn hóa ẩm thực của điểm đến. Và, đó cũng là một phần lý do nên có một bảo tàng ẩm thực cho Huế.

Tại bảo tàng ẩm thực Huế, có thể giới thiệu nhiều món ngon thông qua số hóa 3D ẩm thực

Nhà nghiên cứu ẩm thực Lê Tân cho rằng, trong 3.000 món ăn của Việt Nam, ẩm thực Huế chiếm đến 65% với các dòng ẩm thực: dân gian, cung đình và ẩm thực chay. Sự đa dạng của nguồn nguyên, vật liệu, từ dân dã cho tới sơn hào hải vị cùng bàn tay của các nghệ nhân, đầu bếp, từ bình dân cho tới quý tộc thượng lưu, đã nâng tầm văn hóa ẩm thực Huế, là cơ sở để Huế xây dựng bảo tàng ẩm thực.

Cần sự hợp lực

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho rằng, có thể nói việc xây dựng bảo tàng ẩm thực Huế được xem là một phần hồn trong việc xây dựng và khẳng định thương hiệu Huế - Kinh đô ẩm thực. Song, để có thể xây dựng bảo tàng ẩm thực, không chỉ cần nỗ lực của địa phương, ngành du lịch mà còn cần sự hợp lực, đặc biệt là vai trò của các nhà đầu tư và các tổ chức kinh doanh du lịch.

Trong định hướng đặt ra, UBND TP. Huế cũng như ngành du lịch địa phương xác định các chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển, trong đó sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có thương hiệu, tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch đến Huế (cho hãng lữ hành, các đơn vị khai thác đường hàng không, tàu biển, tàu hỏa).

Ông Tân cho rằng, bảo tàng ẩm thực Huế muốn hấp dẫn thì không chỉ là một bảo tàng chuyên đề chỉ để nghe - nhìn mà ở đó phải tác động được đa giác quan đối với du khách, xây dựng được những câu chuyện thú vị; phải để khách thẩm định, thẩm vị và thẩm thấu giá trị ẩm thực Huế. “Khách đến Huế có thể đã quen thuộc với bún bò, nhưng điều cần thiết là mang đến cho họ những câu chuyện thú vị về nguồn gốc, các lò bún, gánh bún bò xưa và nay, những câu chuyện về nguyên liệu và nghệ thuật chế biến… Để làm được điều đó, cần có sự kết hợp của Sở Du lịch, các nghệ nhân và những đơn vị liên quan”, ông Tân chia sẻ.

Theo các chuyên gia, bảo tàng ẩm thực Huế không nên tồn tại một cách riêng biệt như những bảo tàng khác mà có thể là một điểm dừng trong tour “du lịch ẩm thực” hoặc tour khám phá Huế. Việc kết hợp giữa bảo tàng với lữ hành để xây dựng các tour, tuyến sẽ giúp bảo tàng phát triển “bền vững” hơn thông qua hành trình trải nghiệm thú vị. Đó có thể là hành trình tham quan bảo tàng, chiêm ngưỡng di sản ẩm thực Huế được trưng bày sau đó du khách sẽ tiếp tục trải nghiệm đi chợ, nấu món Huế và thưởng thức những món ăn do tự tay họ làm ra.