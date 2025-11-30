Malaysia nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Người dân tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay MH370 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines, tại Subang Jaya, Malaysia, ngày 3/3/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chiếc máy bay trên chở 227 hành khách và 12 phi hành đoàn, đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8/3/2014, khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhiều hoạt động tìm kiếm máy bay đã được tiến hành kể từ đó, nhưng đều không thu được kết quả. Cuộc tìm kiếm gần đây nhất ở Nam Ấn Độ Dương đã bị tạm dừng vào tháng 4 chỉ sau vài tuần do điều kiện thời tiết xấu.

Thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết cuộc tìm kiếm sẽ được thực hiện tại khu vực được đánh giá là có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất, song không công bố vị trí chính xác của khu vực tìm kiếm.

Công ty thăm dò Ocean Infinity xác nhận sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển trong 55 ngày. Việc tái khởi động công tác tìm kiếm xác máy bay MH370 sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận giữa Chính phủ Malaysia và Ocean Infinity. Malaysia sẽ trả cho công ty này 70 triệu USD nếu tìm thấy xác máy bay thực tế trong quá trình tìm kiếm dưới đáy biển tại khu vực rộng 15.000 km2 ở Nam Ấn Độ Dương. Trước đó, tháng 1/2018, Ocean Infinity từng tiến hành tìm kiếm máy bay tại khu vực rộng 25.000 km2, song phải dừng lại sau 6 tháng mà không có kết quả.

Một báo cáo dài 495 trang về vụ mất tích năm 2018 cho biết hệ thống điều khiển của máy bay MH370 có khả năng đã bị cố tình điều khiển để đi chệch hướng, song các nhà điều tra không thể xác định được ai là người chịu trách nhiệm và không đưa ra kết luận về những gì đã xảy ra, mà chỉ nói rằng điều đó phụ thuộc vào việc tìm thấy xác máy bay. Một số mảnh vỡ đã được ghi nhận dạt vào bờ biển châu Phi và các đảo ở Ấn Độ Dương.

Theo các nhà điều tra, không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào về lý lịch, tình hình tài chính, quá trình đào tạo và sức khỏe tâm thần của cả cơ trưởng và cơ phó của chiếc máy bay trên. Trên 150 hành khách Trung Quốc đã có mặt trên chuyến bay này, cùng với 50 người Malaysia và công dân của nhiều nước khác như Indonesia, Ấn Độ, Australia, Pháp, Mỹ, Canada và Ukraine. Người thân của các nạn nhân của vụ mất tích máy bay kể trên đã yêu cầu bồi thường từ hãng hàng không Malaysia Airlines, tập đoàn Boeing, nhà sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce và tập đoàn bảo hiểm Allianz và nhiều bên khác.