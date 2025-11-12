13 vị đầu bếp Michelin mang tinh hoa ẩm thực thế giới đến Việt Nam

13 vị đầu bếp Michelin (Nguồn ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Theo ban tổ chức sự kiện, lần đầu tiên, 13 vị đầu bếp Michelin - tinh hoa ẩm thực thế giới đến Việt Nam hội tụ trong sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs”: Hành trình mang tinh hoa ẩm thực quốc tế giao thoa với di sản ẩm thực Việt, định vị Việt Nam là điểm đến hàng đầu châu Á về ẩm thực và du lịch.

Đồng hành cùng "100 Flavors" chính là Dinner Incredible - dự án ẩm thực quốc tế do Chef Giorgio Diana sáng lập, từng chinh phục giới sành ăn ở Rome, Tokyo, Singapore và New York. Mỗi điểm đến là một bản hòa ca giữa di sản văn hóa bản địa và kỹ thuật ẩm thực thế giới, được thể hiện bởi các đầu bếp sao Michelin hàng đầu. Năm 2025, dưới sự kết nối của Chef Michael Bao, Việt Nam chính là điểm đến tiếp theo - không chỉ là một quốc gia giàu nguyên liệu, mà còn là mảnh đất của cảm xúc, di sản và sáng tạo. Dự án này đánh dấu sự trở về đầy tự hào của một đầu bếp Việt trên sân khấu quốc tế.

Ban tổ chức sự kiện cho biết, tuần Lễ “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” là chuỗi sự kiện ẩm thực đặc sắc tại hai trung tâm văn hóa lớn của Việt Nam, gồm: TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế.

Cụ thể, ngày 26/11/2025 tại La Vela Saigon Hotel đêm tiệc sẽ là nghi lễ tôn vinh phong cách ẩm thực cao cấp đương đại, diễn ra trong không gian 5 sao sang trọng, nơi kỹ thuật quốc tế thăng hoa cùng hương vị bản địa. Còn ở Huế, vào ngày 28/11/2025 tại Hue Times Square (số 5 Lê Lợi, bên bờ sông Hương) sẽ diễn ra chương trình tái hiện lại “Dạ Yến Hoàng Cung” với di sản ẩm thực đỉnh cao và tinh hoa nhã nhạc cung đình nổi tiếng tạo nên sự tinh túy truyền đời, khẳng định sự đa dạng và chiều sâu của văn hóa ẩm thực Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Sự tham gia đồng hành xuyên suốt của 13 vị đầu bếp Michelin không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng cho chương trình “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs”, mà còn là bản hòa ca văn hóa giữa tinh hoa thế giới và bản sắc Việt Nam. 13 vị đầu bếp Michelin đến từ các quốc gia: Ý, Pháp, Anh, Hy Lạp, Đức, Áo, Hà Lan, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc).