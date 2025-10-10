Thi sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Ảnh minh họa.

Dự kiến, lễ phát động cuộc thi sẽ diễn ra trong quý IV năm 2025 tại Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong kế hoạch công tác năm 2025 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, nhằm khuyến khích, tôn vinh những sáng tác âm nhạc ca ngợi truyền thống, tinh thần cống hiến, niềm tự hào của đội ngũ những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên cả nước.

Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm những ca khúc giàu cảm xúc, dễ lan tỏa, phản ánh sinh động vai trò của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu nghề, tinh thần cống hiến và khát vọng sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, vận động viên, hướng dẫn viên du lịch và những người đang ngày đêm làm việc vì sự phát triển của văn hóa dân tộc.

Thông qua các tác phẩm dự thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng sẽ xây dựng thêm nguồn tác phẩm nghệ thuật chất lượng, phục vụ tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa hình ảnh ngành văn hóa, thể thao và du .

Cuộc thi không chỉ là dịp để tôn vinh nghệ thuật và người làm nghệ thuật, mà còn là hành trình khơi dậy cảm hứng, kết nối tình yêu đất nước qua âm nhạc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội, tiếp thêm sức mạnh cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam bền vững, nhân văn, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc.