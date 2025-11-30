Hồi hộp chờ… SEA Games

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng giành kết quả cao nhất tại SEA Games 33. Ảnh: VFV

Đáng nói đầu tiên, SEA Games không phải là nơi mà thể thao Việt Nam tham gia thi đấu chỉ để góp mặt là chính, rút kinh nghiệm và những tấm huy chương nhận chỉ lác đác, mang tính biểu tượng như ở Asiad hay Olympic mà thực sự là đấu trường để thể thao nước ta khẳng định uy thế.

Từ chỗ góp mặt với những thành tích khiêm tốn cách đây mấy mươi năm, thể thao Việt Nam đang có 2 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây nhất đoạt lấy ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Một lần, vào năm 2022 tại SEA Games 31 trên sân nhà và mới đây nhất vào năm 2023 tại SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Không còn nghi ngờ, SEA Games ngày càng hấp dẫn, trước hết bởi sự cạnh tranh quyết liệt gần đây giữa 2 quốc gia hàng đầu là Thái Lan và Việt Nam. Sự tranh đua không chỉ dừng lại trên bảng tổng huy chương mà còn ở các môn thể thao quan trọng, như bóng đá, bóng chuyền hay cả môn bơi.

Bóng đá nam là một ví dụ. Không còn hình ảnh các cầu thủ Việt Nam thường bị người Thái cho “ngửi khói”. Trong 3 kỳ SEA Games gần nhất, Thái Lan từng 2 lần ngậm ngùi nhìn Việt Nam (2019, 2021) đăng quang. Tại SEA Games 32, Việt Nam bị Indonesia vượt qua đầy tiếc nuối ở bán kết nhưng người Thái lại thua thảm 2 - 5 trước xứ vạn đảo trong trận chung kết.

Tình hình bóng đá trở nên “nóng” hơn khi tại SEA Games 33, người Thái là chủ nhà đặt mục tiêu giành Vàng ở cả 4 nội dung bóng đá, gồm U22 bóng đá quốc gia, tuyển nữ bóng đá quốc gia, tuyển futsal nam quốc gia và tuyển futsal nữ quốc gia khi mà đều đang bị sức ép từ Việt Nam. Nên nhớ rằng, tuyển nữ bóng đá quốc gia Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games.

Từng thống trị môn bóng chuyền nữ tại các kỳ SEA Games kể từ năm 1995 đến nay, vậy mà bất ngờ ở chặng 2 giải vô địch bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2025, các cô gái Thái Lan bị đánh bại bởi Bích Tuyền và các đồng đội. Là nước chủ nhà, người Thái xem đây là cơ hội thích hợp để lấy lại thể diện, trong khi thầy trò ông Nguyễn Tuấn Kiệt đâu dễ để kình địch dễ bề vượt qua, vậy nên không gay cấn và căng thẳng mới là chuyện lạ.

SEA Games 33 càng thu hút giới hâm mộ Cố đô khi Huế lần đầu tiên có đến 7 vận động viên; trong đó, có 3 đô vật nữ là ba chị em cùng góp mặt. Hai cô chị Mỹ Hạnh và Mỹ Trang là đương kim vô địch SEA Games, cô thứ ba là Mỹ Linh. Trong khi đó, cung thủ Thanh Nhi đầy khao khát bổ sung tấm huy chương SEA Games vào bộ sưu tập. Những cái tên còn lại như Văn Sửu (Jujitsu), Minh Thuận (Karate-do)… cũng đáng được kỳ vọng.