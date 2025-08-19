  • Huế ngày nay Online
Ngành văn hóa góp phần khẳng định vị thế của Huế

HNN.VN - Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin do Sở Văn hóa & Thể thao tổ chức diễn ra chiều 23/8 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố. Sự kiện đánh dấu mốc son mới trong quá trình phát triển, trưởng thành của ngành văn hóa nói chung, ngành Văn hóa TP. Huế nói riêng.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tham dự lễ kỷ niệm có các UVTV Thành ủy: Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; nguyên lãnh đạo thành phố Huế, nguyên lãnh đạo Sở Văn hóa & Thể thao qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao thành phố Huế.

Ra đời trong những ngày Cách mạng tháng Tám, từ đội Tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung bộ, đến Sở Thông tin Tuyên truyền Trung bộ, Ty Thông tin Tuyên truyền Thừa Thiên, Ty Tuyên truyền Văn nghệ Thừa Thiên và sau này là Sở Văn hóa & Thể thao TP. Huế, ngành Văn hóa Thông tin thành phố đã liên tục vượt lên mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa và trong chặng đường kiến thiết xây dựng quê hương, đất nước.

Từ sau khi tái lập tỉnh, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngành Văn hóa Thông tin đồng thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân và đảm nhận trọng trách tập trung mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam, thành phố trực thuộc Trung ương, củng cố vị thế và nỗ lực để Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á.

Trong giai đoạn đổi mới, ngành Văn hóa & Thể thao TP. Huế ngày càng khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, góp phần khẳng định lợi thế, vị thế của văn hóa Huế - một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực, đóng góp vai trò tích cực trên hành trình để Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với những nỗ lực không ngừng, ngành Văn hóa & Thể thao TP. Huế vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều lần được UBND thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng hoa cho đại diện lãnh đạo ngành Văn hóa Thông tin

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Văn hóa & Thể thao TP. Huế đã cho thấy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho Nhân dân; góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương và làm rạng danh Cố đô Huế trên bản đồ văn hóa nghệ thuật cả nước.

“Thành phố Huế có vinh dự và trách nhiệm được kế thừa một nền văn hóa rực rỡ với những di sản vô giá, không chỉ đối với dân tộc mà cả nhân loại. Phát triển nền văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người Việt Nam, con người Huế là nhiệm vụ của toàn xã hội, của mọi người nhưng trước hết là của đội ngũ những người làm công tác văn hóa.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước luôn dành cho Huế vị trí quan trọng, với mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của Việt Nam. Để xứng đáng với kỳ vọng đó, ngành Văn hóa & Thể thao thành phố cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát triển di sản vật thể và phi vật thể; phát triển “Huế - thành phố lễ hội”, xây dựng con người Huế “thanh lịch - mến khách”; tạo hiệu quả giữa văn hóa - kinh tế; đẩy mạnh chuyển đổi số và quảng bá văn hóa Huế; gắn kết văn hóa với đời sống Nhân dân...”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Dịp này, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố (Sở Văn hóa & Thể thao) vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

HÀN ĐĂNG
