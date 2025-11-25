Gần 44 ngàn lượt tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về công tác xã hội

Lãnh đạo Sở Y tế trao giải Nhất tuần thi thứ Nhất cho các cá nhân

Diễn ra từ ngày 7/10 đến 7/11, sau 4 tuần thi, hội thi đã thu hút 43.7652 lượt người tham gia, với trung bình gần 11.000 lượt người tham gia mỗi tuần. Đáng chú ý, có 25.565 lượt người đạt điểm tối đa 10/10 điểm, khẳng định chất lượng và thái độ nghiêm túc của người dự thi.

Nhiều cơ quan, đơn vị tiêu biểu có số lượng, tỷ lệ người tham gia tích cực, như: Trường Cao đẳng Y tế Huế nay là Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Thanh tra thành phố, Sở Y tế, các UBND phường/xã Phú Bài, Mỹ Thượng, Vinh Lộc, Phong Điền, Phú Vinh…

17 cá nhân, tập thể được Ban Tổ chức quyết định trao giấy chứng nhận đạt giải gồm: 4 cá nhân đạt giải Nhất, 4 cá nhân đạt giải Nhì, 4 cá nhân đạt giải Ba và 5 tập thể có số lượt người tham gia nhiều và có người đạt giải với tổng giá trị giải thưởng là 20,3 triệu đồng.

Hội thi không chỉ thành công về mặt số lượng mà còn góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết các quy định pháp luật về lĩnh vực công tác xã hội đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người làm công việc liên quan trên địa bàn thành phố.