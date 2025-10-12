Những “ông trẻ” chơi sách

Văn Đình Huy với không gian sách của mình

Từ những cuốn sách “Cầu Vồng”

Văn Đình Huy kể: “Hồi năm lớp 3, tôi đã mê những cuốn họa báo bằng tiếng Việt của Liên Xô. Từ đó tôi bắt đầu tìm đọc những tác phẩm của Nhà xuất bản Cầu Vồng như “Cuộc phiêu lưu của mít đặc và các bạn”, “Cánh buồm đỏ thắm” hay “Giamilia - truyện núi đồi và thảo nguyên”... Đó là những cuốn sách bìa cứng, giấy in trắng tinh rất đẹp và tất nhiên là những cuốn sách hay. Từ đó, tôi bắt đầu mê sách và thích sưu tập các cuốn sách văn học...”.

Kỷ niệm ấu thơ mà Huy vẫn còn nhớ như in đó là vào năm lớp 7, thầy giáo dạy Toán hỏi về ước mơ của các em học sinh. Huy đã không ngần ngại nói rằng, ước mơ sau này sẽ làm chủ một hiệu sách nhỏ. Thầy giáo đã cười và nói: “Ước mơ của em tuy nhỏ bé nhưng cũng rất ý nghĩa...”.

Bây giờ thì Văn Đình Huy đã có 3 tủ sách lớn với hàng ngàn cuốn sách, trong đó chủ yếu là sách văn học và lịch sử. Để có được số lượng sách lớn và quý như bây giờ là cả một hành trình rất nhiều đam mê cùng sách của anh. Huy kể: “Từ năm lớp 10 khi mua được cuốn “Chuyện khảo về Huế” của nhà văn Trần Kiêm Đoàn, đọc xong tôi liền có ý tưởng sưu tập sách của các tác giả Huế từ xưa đến nay. Bây giờ thì tôi gần như có đủ tất cả các tác phẩm văn học của tác giả Huế và rất nhiều cuốn sách về Huế...”.

Một số ấn bản sách đặc biệt và đẹp

Những năm theo học Đại học ở TP. Hồ Chí Minh, cứ những ngày nghỉ là anh sinh viên Huy đi tìm sách cũ trên các chiếu sách vỉa hè từ những đồng học bổng và có khi là tiền từ nhịn ăn sáng. Cứ như thế, mỗi lần về nghỉ hè, hành trang của Huy luôn có thêm những bao sách... Hay năm 2006, Huy đã mua bộ “Đại Nam Thực Lục” với giá 1 triệu đồng, gần bằng tháng lương của anh lúc đó là 1,2 triệu đồng.

“Những năm đầu 2000, tôi là khách quen của tất cả các hiệu sách ở Huế trên các đường Lê Lợi, Đội Cung, Hùng Vương, Mai Thúc Loan... Có khi không có tiền thì mua chịu chờ khi nhận lương trả, có những bộ sách như truyện Kim Dung thì tôi mua từng cuốn một nhưng dặn dò chủ hiệu là giữ lại cho tôi khi nào có tiền thì sẽ tới lấy...”.

Cùng với niềm đam mê chơi sách, Văn Đình Huy còn là một nghệ sĩ nhiếp ảnh khá nổi tiếng của Huế. Anh cho biết: “Sau thời gian bận bịu, căng thẳng với công việc, với tôi, niềm vui với gia đình nhỏ cùng niềm vui với những “bạn” sách làm cho mình được sống chậm lại, thư thái. Chỉ cần cầm cuốn sách, nhìn gáy, nhìn bìa và đọc một vài đoạn văn là thực sự được thư giãn. Tôi còn là một người đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh, nếu tinh ý thì trong rất nhiều bức ảnh của tôi có nhiều niềm cảm hứng từ những tản văn của Trần Kiêm Đoàn, Nguyễn Xuân Hoàng...”.

Từ những chiếu sách cũ

Giới chơi sách ở Huế cũng như ở một số tỉnh, thành trong nước nhiều người biết đến nhà sưu tập sách trẻ Đỗ Minh Điền. Mê sách từ nhỏ, nhưng phải đến khi vào Huế học đại học, chàng sinh viên quê ở phường Phong Thái mới có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại sách và bắt đầu sưu tập sách.

Đỗ Minh Điền kể: “Là sinh viên thì lấy đâu ra tiền để mua nhiều sách. Hồi đó, tôi chủ yếu mua sách từ các chiếu sách cũ ở đường Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ... Để mua rẻ hơn và nhiều sách quý hơn, sau đó tôi tìm đến các cửa hàng chai bao để mua sách ký. Thật bất ngờ là từ những bao tải sách cũ đó có nhiều cuốn sách xuất bản trước năm 1975, hay cả trước năm 1945 rất quý...”.

Cũng như Văn Đình Huy, chàng sinh viên Lịch sử Huế Đỗ Minh Điền đã có những ngày nhịn ăn, tiết kiệm chi tiêu chỉ để mua sách. Sau này khi đã đi làm, niềm đam mê của Điền với sách càng lớn hơn. Anh đã chịu khó tìm hiểu để mua lại được nhiều cuốn sách quý từ những tủ sách gia đình ở Huế mà theo anh: “Nếu mình không mua kịp thì e rằng những cuốn sách quý đó sẽ đi khỏi Huế, tiếc lắm!”.

“Cách đây 3 năm, có một gia đình ở đường Phan Đăng Lưu (Huế) bán lại một tủ sách gia đình phải nói là đồ sộ cả về số lượng và chất lượng. Trong đó có nhiều cuốn sách và tạp chí độc bản như bộ “Thần kinh tạp chí”, bộ “Lập trường”... Có điều giá tủ sách này vượt khá xa với khả năng tài chính của tôi là 1,6 tỷ đồng. Tôi cũng đã giới thiệu với một số tổ chức, cơ quan ở Huế nhưng không ai quan tâm (cũng có thể là do số tiền quá lớn). Sau đó thì một nhà sưu tập sách ở TP. Hồ Chí Minh đã bay ra và mua không lưỡng lự. Bây chừ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy tiếc...”, Điền kể.

Đến nay thì gia tài sách của Đỗ Minh Điền đã hơn 10 nghìn cuốn, trong đó có rất nhiều cuốn sách quý và cả những cuốn sách độc bản. Đáng kể như hơn 200 cuốn của bộ sách BAVH bằng tiếng Pháp, bộ Tạp chí Đại học Huế trước năm 1975, hay hơn 60 cuốn tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng từ bản in đầu tiên trước năm 1945 đến nay...

“Người chơi sách chỉ quý sách thôi thì chưa đủ mà phải là yêu thương và nâng niu sách. Mỗi lần cầm một cuốn sách cũ trên tay, tôi lại nghĩ về không gian và thời gian mà cuốn sách đó đã trải qua suốt mấy chục năm, có khi gần cả thế kỷ từ bom đạn chiến tranh, mưa nắng, bão lụt và những chủ nhân của sách trước đây đã từng giữ gìn sách để cuốn sách đó vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn cho đến nay. Đó chính là phần hồn của sách bên cạnh những nội dung văn chương, lịch sử và nhiều lĩnh vực khác có trong sách...”, Đỗ Minh Điền tâm sự.