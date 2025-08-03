  • Huế ngày nay Online
Nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa Thông tin

HNN.VN - Tối 19/8, Sở Văn hóa & Thể thao khai mạc Ngày hội Văn hóa & Thể thao nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945-28/8/2025).

Giới thiệu sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật TP. HuếPhát triển du lịch văn hóa tâm linhCục Văn hóa cơ sở đề nghị xác minh vụ bắn pháo hoa ở Kỳ đài Huế

 Thi văn nghệ trong đêm khai mạc

Diễn ra từ 16 – 21/8 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố và một số địa điểm thi đấu TDTT trên địa bàn, ngày hội có sự tham gia của hơn 250 diễn viên, vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành và một số đơn vị trong khối Văn hóa Thông tin.

Tại đêm khai mạc, các đơn vị đã đem đến những tiết mục dân ca, dân nhạc, dân vũ, trình diễn thời trang. Trước đó, ngày hội cũng đã tổ chức thi đấu các môn thể thao: Đẩy gậy, kéo co, Billiards, Pickleball.

Theo ông Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, các hoạt động trong ngày hội góp phần nâng cao đời sống văn hóa, thể thao; là động lực để đội ngũ làm công tác văn hóa, thể thao thành phố nỗ lực, phấn đấu, đóng góp sức lực trong yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

HÀN ĐĂNG
