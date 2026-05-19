Điểm sáng trong phong trào “Bình dân học vụ số”

Tỷ lệ đảng viên ở Kim Trà cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử khá cao

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Trà cho hay, là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Hương Xuân, Hương Chữ và xã Hương Toàn, Kim Trà có địa bàn rộng, yêu cầu quản lý, kết nối thông tin ngày càng cao, nên việc đẩy mạnh chuyển đổi số được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

“Đây không đơn thuần là việc hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh hay các phần mềm số, mà còn là quá trình thay đổi nhận thức, xây dựng thói quen và tạo dựng năng lực thích ứng với môi trường số trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng xác định chuyển đổi số phải gắn liền với việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và xem đây là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý, phục vụ người dân”, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh.

Hiện nay, một trong những nội dung trọng tâm của nhiệm vụ chuyển đổi số ở Kim Trà là triển khai Sổ tay đảng viên điện tử. Tính đến giữa tháng 5/2026, Đảng bộ phường Kim Trà đã có 86% đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng này. Trước đó, Đảng ủy phường đã hoàn thành chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên trên phần mềm 3.0 đạt tỷ lệ 95,7%, đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ 92,5%.

Những con số trên cho thấy quyết tâm của Kim Trà trong việc xây dựng nền tảng dữ liệu số đồng bộ. Tuy nhiên, dù kết quả 86% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử là tỷ lệ khá cao, có thể lọt vào top 10 các xã, phường trên địa bàn thành phố, nhưng cùng với đó vẫn còn một bộ phận chưa thể tiếp cận hoặc chưa sử dụng thành thạo ứng dụng này. Trong đó, rào cản lớn nhất là nhiều đảng viên lớn tuổi gặp khó khăn trong việc làm quen với điện thoại thông minh, các thao tác công nghệ hay cập nhật phần mềm…

Những hạn chế về kỹ thuật và hạ tầng cũng đang đặt ra nhiều áp lực cho quá trình chuyển đổi số tại cơ sở. Một số lỗi như phần mềm chậm, treo ứng dụng, sai lệch dữ liệu giữa các hệ thống, kết nối Internet, thiết bị phục vụ công tác điều hành… còn thiếu đồng bộ khiến hành trình số hóa ở Kim Trà chưa thể diễn ra đồng đều, thông suốt.

Tháo gỡ tồn tại này, Kim Trà xác định, chuyển đổi số không chỉ ở việc đầu tư thiết bị hay cài đặt phần mềm, mà quan trọng hơn là thay đổi nhận thức. “Công nghệ chỉ là công cụ, còn con người mới là yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi số. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên Kim Trà quyết tâm trở thành một “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận công nghệ, luôn chủ động học hỏi, từng bước làm chủ phần mềm, các ứng dụng số, qua đó trở thành lực lượng lan tỏa, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cùng tham gia vào môi trường số ngày càng hiệu quả hơn”, đồng chí Đỗ Ngọc An cho hay.

Hiện, Kim Trà đã xây dựng lộ trình dài hạn cho phong trào “Bình dân học vụ số” với mục tiêu mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 lớp phổ cập kỹ năng số dành cho cán bộ, đảng viên và người dân, tập trung vào tính thực hành, “cầm tay chỉ việc”, giúp mọi người dễ dàng hơn khi tiếp cận với các kỹ năng số thiết yếu.

Đáng chú ý, việc phổ cập kỹ năng số tại Kim Trà còn gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Thông qua chuyển đổi số, địa phương hướng đến hỗ trợ nông dân đưa các sản phẩm OCOP như ổi Hương Xuân, bún Vân Cù, bánh gói Huê Trần… lên sàn thương mại điện tử; đồng thời đẩy mạnh du lịch cộng đồng thông qua việc số hóa thông tin các tour, tuyến…

Có thể thấy, thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, Kim Trà đang quyết tâm đưa công nghệ trở thành công cụ phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, phong trào “Bình dân học vụ số” hứa hẹn sẽ góp phần tạo dựng một Kim Trà hiện đại, văn minh trong thời đại số.