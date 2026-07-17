Đi siêu thị cuối tuần, "nâng cấp" cách quản lý tài chính cùng VPBank

Cuối tuần là thời điểm nhiều gia đình dành thời gian mua sắm, gặp gỡ bạn bè hay đưa con đi chơi tại các trung tâm thương mại. Cũng trong những hoạt động quen thuộc ấy, nhiều quyết định tài chính nhỏ diễn ra mỗi ngày: thanh toán hóa đơn, quét QR, gửi tiết kiệm, mở thẻ tín dụng…

Đó cũng là lý do VPBank lựa chọn đưa "VPBank tới rồi, mở "lời" ngay thôi" đến GO! Thanh Hóa và AEON Mall Huế trong hai ngày 18 và 19/7. Thay vì chờ khách hàng đến ngân hàng , chương trình mang đội ngũ tư vấn đến ngay nơi khách hàng đang mua sắm và vui chơi, giúp việc tìm hiểu các sản phẩm tài chính trở nên tự nhiên và gần gũi hơn.

Để những câu chuyện về tiền không còn khô khan

Nhiều người vẫn cho rằng các sản phẩm ngân hàng thường nhiều điều khoản, khó hiểu hoặc chỉ cần thiết khi phát sinh những khoản chi tiêu lớn. Thực tế, phần lớn nhu cầu tài chính lại bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày: làm sao để tiền trong tài khoản vẫn sinh lời khi chưa sử dụng; thanh toán điện, nước, internet đúng hạn mà không phải ghi nhớ từng mốc thời gian; hay lựa chọn phương thức thanh toán giúp tiết kiệm thêm một khoản chi phí sau mỗi lần mua sắm.

Tại không gian trải nghiệm của VPBank, những câu hỏi như vậy sẽ được đội ngũ tư vấn giải đáp trực tiếp thay vì những khái niệm tài chính phức tạp. Khách hàng có thể trao đổi về nhu cầu của chính mình để lựa chọn giải pháp phù hợp, từ quản lý chi tiêu cá nhân đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi hay tận dụng các chương trình ưu đãi đang triển khai.

CBNV VPBank trực tiếp tư vấn cho khách hàng tại “VPBank tới rồi, mở "lời" ngay thôi” tại TP. Cần Thơ

Một trong những sản phẩm được giới thiệu trong chương trình là Super Sinh lời Premier. Thay vì để tiền nằm yên trong tài khoản thanh toán, khách hàng có thể tìm hiểu cách tối ưu số dư với lợi suất lên tới 6%/năm, đồng thời vẫn duy trì khả năng sử dụng tiền linh hoạt bất cứ lúc nào khi phát sinh nhu cầu.

Song song với đó, VPBank NEO mang đến nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống hằng ngày như thanh toán hóa đơn tự động, giúp khách hàng không còn phải ghi nhớ từng kỳ đóng tiền điện, nước, internet hay các khoản vay, trả góp. Đối với khách hàng quan tâm đến chi tiêu tiêu dùng, chương trình cũng giới thiệu các ưu đãi dành cho người mở mới thẻ tín dụng VPBank, với mức hoàn tiền lên tới 2 triệu đồng khi đáp ứng điều kiện của chương trình khuyến mại đang triển khai đến hết ngày 31/7.

Không gian trải nghiệm dành cho cả người mua và người bán

Không chỉ hướng tới khách hàng cá nhân, chương trình còn mang đến những giải pháp dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Thông qua tính năng Hoàn tiền Thịnh vượng trên VPBank NEO, các hộ kinh doanh có thể chủ động tạo chương trình tặng e-Voucher cho khách hàng mà không phải bỏ chi phí quảng bá. Toàn bộ ngân sách voucher do VPBank tài trợ với tổng giá trị lên tới 4,6 tỷ đồng. Các cửa hàng tham gia cũng được hiển thị trên hệ thống ưu đãi của VPBank, mở ra thêm cơ hội tiếp cận cộng đồng hơn 13 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Trong khi đó, người tiêu dùng khi thanh toán bằng mã QR VPBank có cơ hội nhận e-Voucher hoàn tiền và dễ dàng tìm kiếm các cửa hàng ưu đãi ngay trên bản đồ của ứng dụng VPBank NEO.

Ngoài ra, khách tham gia còn có dịp tìm hiểu Pay by Account - hình thức thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng cùng nhiều chương trình hoàn tiền đang được VPBank triển khai, cũng như các sản phẩm tiền gửi trực tuyến với nhiều lựa chọn về kỳ hạn và mức lãi suất phù hợp từng nhu cầu.

Đại diện VPBank cho biết: "VPBank tới rồi, mở "lời" ngay thôi" không hướng tới việc giới thiệu sản phẩm theo cách truyền thống mà mong muốn tạo ra những cuộc trò chuyện gần gũi về tài chính ngay trong bối cảnh đời sống thường ngày. Khi khách hàng có thể trực tiếp đặt câu hỏi, trải nghiệm dịch vụ và nhận tư vấn dựa trên nhu cầu thực tế, khoảng cách giữa ngân hàng và người dùng cũng được rút ngắn.

Bên cạnh khu vực trải nghiệm và tư vấn, chương trình còn có các hoạt động giao lưu âm nhạc, minigame cùng những chuyến xe bus hai tầng dành cho khách tham gia. Thông qua những điểm dừng tại Thanh Hóa và Huế, "VPBank tới rồi, mở "lời" ngay thôi" tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận nhất quán: đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với đời sống thường nhật, để mỗi lần gặp gỡ khách hàng không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn là cơ hội chia sẻ những cách quản lý và sử dụng đồng tiền hiệu quả hơn trong cuộc sống.