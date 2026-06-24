Phú Vinh - Thuyền nan lại rộn ràng ra khơi

Ngư dân chuẩn bị ngư cụ cho chuyến biển tiếp theo.

Chủ động ra khơi

Chậm rãi đi một vòng quanh chiếc thuyền vừa được sửa lại, ông Trần Hỹ, người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề biển, cẩn thận cúi xuống kiểm tra từng mối nối trên khung rồi dùng tay gõ nhẹ lên thân nan để thử độ chắc chắn.

Để làm lại khung thuyền, ông Hỹ bỏ ra 30 triệu đồng thuê thợ lành nghề. Với gia đình ông, đây là khoản đầu tư không nhỏ. Dù vậy, ông vẫn quyết định sửa chữa bởi không chỉ là phương tiện mưu sinh, chiếc thuyền như một người bạn thân đã cùng ông vượt qua bao mùa biển.

Từ khi còn là một chàng trai làng chài, ông Hỹ đã quen với những chuyến ra khơi lúc nửa đêm. Khi ấy chưa có xe kéo, mỗi lần hạ thuyền xuống nước, ông cùng bạn chài phải dùng đòn, gò lưng gánh, xoay trở từng nhịp để đưa thuyền qua bãi cát. Khi trở về, mọi người lại tiếp tục hợp sức đưa chiếc thuyền nặng nề lên bờ. “Công việc chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng rất nặng nhọc. Sau nhiều giờ kéo lưới, câu cá, câu mực ngoài biển, lúc vào bờ, ai cũng đã thấm mệt. Vậy mà vẫn phải dồn sức gánh thuyền lên bãi cát, có hôm tôi và bạn chài gần như kiệt sức”, ông Hỹ nhớ lại.

Sự nhọc nhằn ấy từng khiến không ít ngư dân, đặc biệt là những người lớn tuổi e ngại khi tiếp tục theo nghề. Những ngày lao động trên bãi vắng người, việc ra khơi càng khó chủ động. Từ khi dịch vụ xe kéo xuất hiện, cảnh nhiều người gò lưng khiêng, đẩy thuyền qua bãi cát dần lùi vào quá khứ. Chỉ trong ít phút, xe có thể đưa thuyền từ nơi tập kết xuống sát mép nước hoặc kéo từ biển lên bờ.

Bám biển, giữ nghề

Cách đó không xa, ngư dân trẻ Đoàn Dũng đang miệt mài vệ sinh những chiếc lồng bóng phục vụ mùa khai thác mực. Theo anh Dũng, sự hỗ trợ của các phương tiện vận chuyển đã làm thay đổi đáng kể công việc trước và sau mỗi chuyến biển.

“Thuyền được xe kéo đưa xuống nước, còn lưới, máy móc và nhiên liệu được vận chuyển bằng xe đẩy hai bánh. Khi thuyền cập bến, hải sản cũng nhanh chóng được đưa vào bờ để phân loại và thu mua. Nhờ vậy, mỗi tháng tôi có thể đi hàng chục chuyến, không còn bị gián đoạn vì phải chờ người hỗ trợ như trước”, anh Dũng chia sẻ.

Những phương tiện tưởng chừng đơn giản ấy đã làm thay đổi nhịp lao động trên bãi biển Phú Vinh. Theo thống kê, toàn xã hiện có hơn 10 xe chuyên phục vụ việc kéo thuyền. Sự có mặt của đội xe này giúp những ngư dân lớn tuổi có thể tiếp tục theo nghề, đồng thời khuyến khích lớp trẻ gắn bó hơn với công việc khai thác hải sản ven bờ. Khi khâu vất vả nhất được hỗ trợ bằng máy móc, nhiều hộ dân như gia đình ông Hỹ mạnh dạn sửa chữa phương tiện, đầu tư thêm ngư cụ, tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống.

Ông Mai Xuân Hà, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Phú Vinh cho biết, toàn xã hiện có hơn 380 thuyền nan. Hoạt động khai thác thủy sản bằng phương tiện này phát triển mạnh tại các thôn Phương Lộc, Phú Diên, Vinh Thanh Bắc và Vinh Thanh Đông. Đây cũng là những địa bàn có đội xe kéo thường xuyên phục vụ nhu cầu ra vào bến của các hộ làm nghề.

Theo ông Hà, chi phí đầu tư thuyền nan phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân ven biển. Đồng thời, thuyền nan phù hợp để khai thác nhiều loại hải sản theo mùa. Cùng với sự phát triển của thuyền nan, dịch vụ kéo thuyền và vận chuyển ngư cụ đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hoạt động hậu cần nghề cá tại địa phương.

Từ động lực này, thuyền nan Phú Vinh đang được tiếp thêm sức sống để ngư dân vững vàng hơn trên hành trình bám biển, giữ nghề.