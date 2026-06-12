“Đạo hiếu không nằm ở hình thức an táng”

Lãnh đạo HĐND thành phố biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng đến năm 2030. Ảnh: Đức Quang

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Huế ngày nay, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, đại biểu HĐND thành phố cho rằng, điều quan trọng không nằm ở hình thức địa táng hay hỏa táng, mà nằm ở tâm hiếu kính, lòng tưởng nhớ và những việc thiện lành để hồi hướng công đức cho người đã khuất.

Thưa Hòa thượng, dưới góc nhìn của một tu sĩ Phật giáo đồng thời là đại biểu HĐND, Hòa thượng đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng vừa được HĐND thành phố thông qua, nhất là trong bối cảnh xây dựng nếp sống văn minh và an sinh xã hội?

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: NVCC

Trước hết, đây là một chủ trương rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với đời sống người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi có người thân qua đời.

Dưới góc độ xã hội, chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời khuyến khích thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Trong điều kiện quỹ đất ngày càng hạn hẹp, đô thị ngày càng phát triển, việc khuyến khích hỏa táng còn giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Dưới góc nhìn Phật giáo, điều quan trọng không nằm ở hình thức địa táng hay hỏa táng, mà nằm ở tâm hiếu kính, lòng tưởng nhớ và những việc thiện lành để hồi hướng công đức cho người đã khuất. Đức Phật không đặt nặng hình thức mai táng mà đề cao giá trị đạo đức, lòng từ bi và tinh thần vô thường. Bản thân Đức Phật sau khi nhập Niết bàn cũng được trà tỳ (hỏa táng). Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Thân này thật mong manh, là ổ bệnh tật, hư hoại; khối thân hôi nhơ này, rồi sẽ tan rã, hoại diệt” (Kinh Pháp Cú, kệ 148). Ý nghĩa là thân xác sau khi chết chỉ là phần vật chất vô thường. Vì vậy, địa táng hay hỏa táng không phải là yếu tố quyết định giá trị tâm linh của người mất.

Vì vậy, tôi cho rằng, chính sách này phù hợp với xu thế văn minh hiện đại, đồng thời không trái với truyền thống văn hóa tâm linh của dân tộc, nếu được tuyên truyền và thực hiện đúng cách.

Trong đời sống văn hóa của người Việt nói chung và người Huế nói riêng, nhiều gia đình vẫn còn tâm lý coi địa táng là lựa chọn truyền thống. Theo Hòa thượng, làm thế nào để khuyến khích người dân đón nhận hỏa táng như một hình thức an táng văn minh mà vẫn giữ được các giá trị tâm linh?

Đây là vấn đề cần được tiếp cận bằng sự thấu hiểu và tôn trọng, bởi tập quán tang lễ gắn liền với tình cảm gia đình, truyền thống văn hóa và niềm tin tâm linh của mỗi người.

Theo tôi, trước hết cần khẳng định rằng, hỏa táng không làm mất đi đạo hiếu, cũng không làm giảm giá trị tâm linh đối với người đã khuất. Tình cảm của con cháu được thể hiện qua sự chăm sóc lúc sinh thời, sự kính trọng khi tiễn biệt và sự tưởng niệm lâu dài sau khi người thân qua đời, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào hình thức an táng.

Trong Kinh Đại Bát Niết bàn (Mahāparinibbāna Sutta), sau khi Đức Phật nhập Niết bàn tại Kusinārā, nhục thân của Ngài được trà tỳ (hỏa táng). Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “Người con hiếu thảo làm các việc lành, bố thí, cúng dường, tạo phước rồi hồi hướng cho cha mẹ quá vãng, đó là cách đền đáp ân nghĩa”. Tinh thần này cho thấy, điều quan trọng không phải mộ phần lớn hay nhỏ; không phải địa táng hay hỏa táng, mà là sự hiếu kính, làm việc thiện và hồi hướng công đức cho người đã khuất.

Các tổ chức tôn giáo, trong đó có Phật giáo, cần tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rằng hỏa táng hoàn toàn phù hợp với giáo lý nhà Phật. Sau khi hỏa táng, gia đình vẫn có thể tổ chức tang lễ trang nghiêm, cầu nguyện, thờ phụng, lưu giữ tro cốt hoặc gửi tại các cơ sở tâm linh theo nguyện vọng.

Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng các công viên tưởng niệm, khu lưu tro cốt văn minh, trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp để người dân cảm thấy yên tâm khi lựa chọn hình thức này. Khi người dân thấy được lợi ích thiết thực về môi trường, kinh tế và văn hóa, đồng thời vẫn bảo đảm được đời sống tâm linh, thì nhận thức xã hội sẽ dần thay đổi một cách tự nhiên.

Giá trị của tang lễ không nằm ở thời gian kéo dài, mà ở sự trang nghiêm, hiếu kính và nghĩa tình của người còn sống (ảnh minh họa).

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, theo Hòa thượng, chính quyền, các tổ chức tôn giáo và cộng đồng cần phối hợp như thế nào nhằm từng bước thay đổi nhận thức xã hội, xây dựng văn hóa tang lễ văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp?

Theo tôi, đây là công việc lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước hết, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách một cách gần gũi, dễ hiểu; đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ hỏa táng và lưu giữ tro cốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Đối với các tổ chức tôn giáo, cần phát huy vai trò hướng dẫn tinh thần, giải thích cho tín đồ và Nhân dân hiểu đúng về ý nghĩa của tang lễ, về giá trị của lòng hiếu thảo và sự tưởng niệm. Các tôn giáo có thể đồng hành cùng chính quyền trong việc vận động xây dựng nếp sống văn minh, giảm bớt những hủ tục, hình thức phô trương, lãng phí trong việc tang. Về phía cộng đồng và mỗi gia đình, cần từng bước thay đổi nhận thức, lấy sự trang nghiêm, tiết kiệm và ý nghĩa nhân văn làm thước đo thay vì nặng về hình thức. Những gia đình tiên phong thực hiện hỏa táng văn minh sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội.

Theo giáo lý nhà Phật, thân tứ đại là vô thường, có sinh thì có diệt. Áp dụng vào tang lễ hiện nay, tinh thần Phật giáo khuyến khích sự trang nghiêm, tiết kiệm, tránh hình thức phô trương, lãng phí, phù hợp với chủ trương bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong xã hội hiện đại.

Tôi tin rằng, khi chính quyền, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân cùng chung tay, chúng ta sẽ xây dựng được một nền văn hóa tang lễ vừa văn minh, hiện đại, phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố, vừa gìn giữ được đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng hiếu kính tổ tiên và những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam.