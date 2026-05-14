Lan tỏa phong trào “Ba nhất”

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Quảng giúp người dân thu hoạch lúa trước dự báo mưa lớn

Đồng hành cùng người dân

Gia đình ông Võ Hữu Thuận (trú thôn 5, xã Long Quảng) thuộc diện hộ neo đơn. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, đầu tháng 5 vừa qua, trước dự báo mưa lớn có thể ảnh hưởng đến diện tích lúa chín vụ đông xuân, Công an xã Long Quảng đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình ông khẩn trương thu hoạch lúa. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, toàn bộ số lúa đã được vận chuyển về nhà an toàn trước khi mưa giông đến.

“Gia đình ít người, thấy trời sắp mưa ai cũng lo lúa bị hư hỏng. Các chú công an xã đến giúp từ sáng sớm, nên gia đình thu hoạch kịp thời. Bà con chúng tôi rất quý tinh thần trách nhiệm và tình cảm của các chiến sĩ trẻ”, ông Võ Hữu Thuận nói.

Thời gian qua, Công an xã Long Quảng đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ người dân trên địa bàn gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân thu hoạch mùa màng, Công an xã Long Quảng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con không đốt rơm rạ sau thu hoạch nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy mất kiểm soát; góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Những hoạt động thiết thực này không chỉ hỗ trợ người dân trong lao động, sản xuất, mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân.

Thiếu tá Lê Minh Hoàng, Trưởng Công an xã Long Quảng cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

Phong trào thi đua “Ba nhất” đang được lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế triển khai sâu rộng, bài bản với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo”. Mỗi nội dung của phong trào được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực và sát thực tiễn; từ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm đến các hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, trọng dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Hướng về cơ sở

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng công an cơ sở duy trì, lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Công an xã Đan Điền đã nhận đỡ đầu em Trần Mai Băng Tâm (học sinh Trường Tiểu học số 2 Quảng Vinh) mồ côi cha từ nhỏ và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những phần quà cùng sự động viên kịp thời không chỉ hỗ trợ em trong cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để em nỗ lực vươn lên trong học tập. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế phối hợp Công an xã Lộc An nhận đỡ đầu em Lê Thị Ngọc My (học sinh Trường THCS Lộc Điền). Ngoài hỗ trợ kinh phí hằng tháng, các đơn vị còn trao tặng bàn học, quạt điện nhằm giúp em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm đến trường.

Những việc làm cụ thể, thiết thực từ công tác chuyên môn đến hoạt động an sinh xã hội đã góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần dân. Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, gắn với từng nhiệm vụ công tác và nhu cầu thực tiễn của Nhân dân.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026 của Công an TP. Huế, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Công an TP. Huế cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế khẳng định quyết tâm của Công an thành phố trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao gắn với phong trào “Ba nhất”, góp phần bảo đảm vững chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.