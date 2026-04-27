“Giữ lửa” phong trào công nhân

Người lao động Công ty Hanesbrands (HBI) Việt Nam Huế được khám sức khỏe định kỳ ngay tại doanh nghiệp

Đồng hành cùng người lao động

Giữa cái nắng gần 40°C đầu hè, trong xưởng sản xuất của Công ty Hanesbrands (HBI) Việt Nam Huế, câu chuyện về sức khỏe không còn là khẩu hiệu. “Có lúc chúng tôi chủ quan, làm việc liên tục mà không để ý cơ thể. Nhờ công đoàn quan tâm, tổ chức khám, tầm soát bệnh nên cũng yên tâm hơn”, chị Nguyễn Thị Liên, công nhân may chia sẻ sau buổi khám sức khỏe định kỳ.

Ở đây, công đoàn không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, mà đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe vào trực tiếp đời sống sản xuất. Những chương trình như tầm soát, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng tránh bệnh nghề nghiệp… được duy trì thường xuyên, gắn với điều kiện làm việc thực tế của NLĐ.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, bộ phận y tế của Công ty còn chủ động chuẩn bị các loại nước bổ sung vitamin để hỗ trợ tăng sức đề kháng cho công nhân. Với những NLĐ không may mắc bệnh lý nặng, sự chăm lo ấy lại được thể hiện theo một cách rất riêng. Mỗi tuần, Công đoàn Công ty hỗ trợ mỗi người 1 suất ăn ca trị giá 50 ngàn đồng, được chuẩn bị phù hợp hơn với nhu cầu của từng người. Không phải là hỗ trợ lớn, nhưng đều đặn và đúng lúc, những suất ăn ấy phần nào giúp NLĐ vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn không dễ dàng.

Theo chị Nguyễn Thị Thùy Trang, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty HBI Huế, điều quan trọng không phải là tổ chức bao nhiêu hoạt động, mà là “làm sao để NLĐ thấy mình được quan tâm thật sự, chứ không phải hình thức”.

Tại Công ty TNHH MSV, sự ghi nhận NLĐ không dừng ở những lời động viên, mà được cụ thể hóa bằng những cách làm gần gũi. Từ tham mưu, đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn, chương trình tuyên dương, vinh danh nhân viên ưu tú được duy trì định kỳ mỗi quý một lần.

Những NLĐ có thành tích tốt trong sản xuất được vinh danh ngay tại nơi làm việc hàng quý. Phần thưởng bao gồm tăng thêm 300 ngàn đồng vào lương cơ bản hàng tháng cùng quà, thể hiện sự khích lệ kịp thời và thiết thực đối với tinh thần nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc.

Không khí ấy tạo ra sự lan tỏa trong từng bộ phận, từng vị trí việc làm. Khi những cố gắng được nhìn nhận, NLĐ có thêm động lực để gắn bó và chủ động hơn trong công việc.

Từng được vinh danh là công nhân ưu tú, anh Dương Duy Thế Tài, bộ phận bảo trì máy chia sẻ, điều khiến anh gắn bó không chỉ là công việc, mà còn là môi trường khuyến khích sự cố gắng. “Ngoài công việc chuyên môn, tôi còn tranh thủ tìm tòi, đưa ra những cải tiến nhỏ để công việc hiệu quả hơn. Khi được ghi nhận, tôi có thêm động lực để làm tốt hơn nữa”, anh Tài nói.

Công đoàn bảo vệ, dẫn dắt người lao động

Đằng sau những hành động chăm lo, hoạt động công đoàn vẫn còn không ít trăn trở. Ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV chia sẻ, áp lực lớn nhất hiện nay là những băn khoăn của NLĐ về tiền lương, thu nhập phúc lợi, đặc biệt trong bối cảnh giá cả biến động. “Có những lúc NLĐ không nói ra, nhưng mình phải chủ động nắm bắt, lắng nghe để kịp thời lên tiếng, bảo vệ quyền lợi cho họ”, ông Hoàng nói.

Công ty TNHH MSV vinh danh, khen thưởng công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất

Ông Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế thẳng thắn: “Hoạt động công đoàn nếu chỉ dừng ở phong trào thì chưa đủ; phải đi vào những vấn đề thiết thân như tiền lương, bảo hiểm, điều kiện làm việc… thì mới giữ được niềm tin của NLĐ”.

Thực tế cho thấy, vẫn còn những doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ. Điều này đặt ra yêu cầu công đoàn vừa “chăm lo”, vừa phải “đấu tranh” đúng vai trò.

Thời gian qua, thông qua Văn phòng Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động thành phố Huế và các kênh thông tin của công đoàn, nhiều đoàn viên, NLĐ đã được tiếp cận, chia sẻ kịp thời những vướng mắc trong quá trình làm việc. Nhiều câu chuyện cụ thể đã được giải quyết ngay từ cơ sở.

Không ít vụ việc tưởng chừng kéo dài đã được tháo gỡ. Như việc hỗ trợ NLĐ bị nợ lương tại một doanh nghiệp vận tải, hay tư vấn, đồng hành cùng hàng chục công nhân trong việc giải quyết chế độ thai sản và các quyền lợi liên quan. “Ở những trường hợp phức tạp hơn, công đoàn đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu đưa ra lộ trình xử lý dứt điểm tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm. Có vụ việc, công đoàn trực tiếp tham gia hòa giải, giúp NLĐ và doanh nghiệp tìm được tiếng nói chung về tiền lương, bảo hiểm, khép lại tranh chấp trong sự đồng thuận”, ông Lê Minh Nhân chia sẻ.

Từ những câu chuyện ở cơ sở, có thể thấy hoạt động công đoàn và phong trào công nhân không nằm ở khẩu hiệu, mà hiện diện trong đời sống NLĐ. Đó là khi người công nhân được khám sức khỏe kịp thời, được quan tâm đúng lúc; những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ có tổ chức đứng ra bảo vệ khi cần thiết; và hơn hết, tiếng nói, tâm tư của họ được lắng nghe, ghi nhận trong quá trình lao động và gắn bó với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh mới, khi thị trường lao động thay đổi nhanh, yêu cầu kỹ năng và năng suất ngày càng cao, đòi hỏi tổ chức công càng phải đi sâu hơn, gần hơn với NLĐ - không chỉ để chăm lo, mà còn để cùng NLĐ thích ứng và phát triển.