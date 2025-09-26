  • Huế ngày nay Online
Sáng tạo xanh trong kỷ nguyên số: Cơ hội hợp tác của kiến trúc sư trẻ

HNN.VN - Sáng 27/9, trong khuôn khổ Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ X - Huế 2025, đã diễn ra chương trình tọa đàm chuyên môn “Sáng tạo xanh trong kỷ nguyên số”. Sự kiện trở thành điểm nhấn quan trọng, thu hút đông đảo kiến trúc sư trẻ, chuyên gia và những người quan tâm đến xu hướng kiến trúc bền vững.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, KTS. Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhấn mạnh: “Tọa đàm mang đến những góc nhìn đa chiều về chuyển đổi số trong kiến trúc, đô thị, gợi mở các giải pháp về năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường, đồng thời khuyến khích ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy sự hợp tác của giới trẻ nhằm hướng tới mục tiêu kiến tạo đô thị xanh - thông minh - bền vững".

 Các tham luận tại tọa đàm xoay quanh giải pháp quy hoạch đô thị số, đô thị carbon thấp, kiến trúc xanh và ứng dụng AI trong thiết kế

Nhiều tham luận tiêu biểu được trình bày, trong đó TS.KTS. Đặng Minh Nam (Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Huế) giới thiệu mô hình đô thị số, ứng dụng công nghệ ArcGIS Urban và Digital Twin để trực quan hóa quy hoạch, tích hợp dữ liệu liên ngành, tăng tính minh bạch và sự tham gia cộng đồng. TS.KTS. Lê Đàm Ngọc Tú (ĐH Xây dựng miền Trung) đề cập đến định hướng phát triển đô thị carbon thấp tại Duyên hải Nam Trung bộ, dựa trên bốn trụ cột: quy hoạch không gian bền vững, giao thông xanh, xây dựng tiết kiệm năng lượng và kinh tế tuần hoàn.

Ở góc nhìn khác, KTS. Đàm Huỳnh Quốc Vũ (KIENTRUC O) kêu gọi “Để thiên nhiên định hình kiến trúc”, đặt yếu tố cảm xúc và sự hòa hợp với tự nhiên lên hàng đầu, thay cho những tiêu chuẩn khô cứng. ThS.KTS. Nguyễn Xuân Mẫn (XM Architect) giới thiệu mô hình nhà mô-đun xanh trong kỷ nguyên số & AI, với giải pháp lắp ghép linh hoạt từ vật liệu địa phương, tái chế, phù hợp nhiều bối cảnh - từ đô thị chật hẹp đến vùng núi hay khu vực thường xuyên lũ lụt.

Buổi tọa đàm cũng gợi mở nhiều ý tưởng sáng tạo và cơ hội hợp tác của những kiến trúc sư trẻ cả nước. Các ý kiến khẳng định, sự kiện đã trở thành không gian học thuật mở, nơi khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và kết nối chặt chẽ giữa kiến trúc sư trẻ, chuyên gia và cộng đồng địa phương.

Phạm Phước Châu
tọa đàm kiến trúc sư kiến trúc sư trẻ hành trình xanh festival
