Một ngày Truyện Kiều ở Cố đô

HNN.VN - Cùng với việc trưng bày các bản Kiều cổ, các nhà nghiên cứu còn có những chia sẻ về Truyện Kiều của Nguyễn Du thu hút sự quan tâm của người yêu văn chương trong chương trình “Một ngày Truyện Kiều ở Cố đô”.

Thiện căn ở tại lòng ta…“Thi pháp truyện Kiều” được dịch và xuất bản tại Pháp

 Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (phải) giới thiệu đến bạn trẻ những bản Kiều cổ mà mình sưu tầm được

Chương trình do Bảo tàng Gốm cổ sông Hương tổ chức ngày 26/10 tại không gian Lan viên cố tích 2 (94-96-98 Bạch Đằng, phường Phú Xuân) với sự tham gia đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ.

Sự kiện nhân kỷ niệm 260 năm năm sinh của đại thi hào Nguyễn Du và 150 năm bản in khắc Truyện Kiều.

Điểm nhấn của chương trình là buổi tọa đàm với những chia sẻ của các nhà nghiên cứu về Truyện Kiều.

Theo TS. Thái Kim Lan, Truyện Kiều của Nguyễn Du nằm trong truyền thống sáng tác “có hậu” của văn học Việt Nam, mang dấu ấn của những tư tưởng đương thời cũng như tư duy của tác giả.

Ngoài ra, tư tưởng nền tảng trong Truyện Kiều, nhất là lý thuyết Phật giáo, đã được Nguyễn Du đưa vào tác phẩm một cách thần tình và linh hoạt đến nỗi người đọc không bao giờ có cảm tưởng đối diện với một người đang gay go triết lý. Lý luận triết học đã được thi hóa và tâm cảm hoá bằng những vần thơ tuyệt hảo đượm vị “đạo trong đời đời trong đạo“ lưu lại trên đầu lưỡi của người đọc và âm vang mãi đến đời sau.

Bên lề tọa đàm, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cũng đã đưa đến trưng bày hàng chục bản Kiều cổ được ông sưu tầm trong suốt hàng chục năm qua. Cùng với đó là chương trình trình diễn nhạc Việt truyền thống qua nhiều câu Kiều.

N. MINH
 Từ khóa:
Truyện KiềuNguyễn Dutọa đàmHuế
