Phùng Thị Huyền My đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026

Thí sinh Phùng Thị Huyền My đăng quang trong đêm chung kết. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tối 20/6, Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 đã diễn ra tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), quy tụ 20 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong phần phát biểu chào mừng, Nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng Ban tổ chức bày tỏ: "Các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay không chỉ đẹp mà còn có lòng nhân ái, tri thức, khát vọng mang giá trị cội nguồn ra thế giới. Nhìn các em kiêu hãnh sải bước trong tà áo dài, tôi biết rằng ngọn lửa di sản chưa bao giờ tắt, nó đang rực cháy hơn bao giờ hết. Các em là những đại sứ quảng bá vẻ đẹp Việt bay cao, bay xa và các em đều đã chiến thắng trong hành trình tôn vinh di sản văn hóa Việt".

Trong đêm thi quyết định, các thí sinh lần lượt trải qua ba phần trình diễn gồm: Trang phục Áo dài sắc màu di sản, Trang phục Áo dài cách tân và Trang phục Dạ hội. Qua từng phần thi, các thí sinh không chỉ thể hiện vẻ đẹp hình thể, phong thái sân khấu mà còn truyền tải tình yêu đối với tà áo dài và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Sau 3 phần trình diễn, Ban Tổ chức đã lần lượt công bố Top 10, sau đó lựa chọn Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử. Tại đây, các thí sinh thể hiện khả năng tư duy, bản lĩnh sân khấu và quan điểm cá nhân về những vấn đề liên quan đến văn hóa, di sản, vai trò của người phụ nữ và trách nhiệm lan tỏa giá trị của tà áo dài Việt Nam. Điểm ấn tượng là các thí sinh đều trả lời ứng xử bằng ít nhất 2 ngôn ngữ.

Là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi ứng xử, Phùng Thị Huyền My (SBD 099) nhận câu hỏi về nét đẹp riêng biệt của áo dài Việt Nam và thông điệp muốn gửi gắm thông qua tà áo dài trong thời kỳ hội nhập. Huyền My gây ấn tượng khi trả lời bằng ba ngôn ngữ. Cô cho rằng giá trị của áo dài không chỉ nằm ở thiết kế thanh lịch, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt mà còn ở những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc được gửi gắm trong từng tà áo. Huyền My bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp rằng, dù hội nhập và phát triển mạnh mẽ đến đâu, người Việt Nam vẫn luôn tự hào gìn giữ cội nguồn văn hóa, bởi chính bản sắc ấy sẽ giúp Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế.

Sau phần thi ứng xử, Ban Tổ chức đã quyết định trao vương miện Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 cho thí sinh Phùng Thị Huyền My (Hà Nội). Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Cao Anh Thư (Hà Nội), Á hậu 2 Dương Thị Khánh Linh (Hưng Yên), Á hậu 3 Hoàng Thị Thanh Dược (Ninh Bình) và Á hậu 4 Hoàng Vũ Ngọc Ánh (Thanh Hóa).

Tân Hoa hậu Phùng Thị Huyền My là người Hà Nội, từng học chuyên Anh trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam và sau đó đi du học quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Pháp. Cô đến với cuộc thi bởi có tình yêu sâu đậm với áo dài và mong muốn được góp phần quảng bá vẻ đẹp áo dài Việt đến với bạn bè quốc tế. Hiện Phùng Thị Huyền My đang kinh doanh chuỗi khách sạn gia đình tại Nha Trang. Cô cho biết rất xúc động và bất ngờ khi được trao vương miện Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu năm 2026.

Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ: * Đào Thị Bích Phương (SBD 322) giành danh hiệu Người đẹp có gương mặt khả ái; * Nguyễn Thị Bích Ngọc (SBD 860) đạt danh hiệu Người đẹp ảnh di sản; * Lê Hà Phương (SBD 520) được trao danh hiệu Người đẹp truyền thông; * Phùng Thị Huyền My (SBD 099) nhận danh hiệu Người đẹp tri thức di sản; * Cao Anh Thư (SBD 451) giành danh hiệu Người đẹp trình diễn áo dài đẹp nhất; * Hoàng Vũ Ngọc Ánh (SBD 123) đạt danh hiệu Người đẹp truyền cảm hứng văn hóa; * Dương Thị Khánh Linh (SBD 312) được vinh danh là Người đẹp nhân ái; * Hoàng Thị Thanh Dược (SBD 009) nhận danh hiệu Người đẹp tài năng nghệ thuật; * Dương Phương Thảo (SBD 110) đạt danh hiệu Người đẹp hình thể; * Đàm Tố Uyên (SBD 205) giành danh hiệu Người đẹp du lịch quảng bá di sản

https://nhandan.vn/phung-thi-huyen-my-dang-quang-hoa-hau-di-san-ao-dai-viet-nam-toan-cau-2026-post970484.html?gidzl=BKrD40m0I50lK4GG0nn9LI5LH1OR4ne0EWWKGnb0700qM1CK5KGM0cS3JHH37qa7ObGG5c8KVZrt2015KW