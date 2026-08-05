Trải nghiệm tham quan HEINEKEN Việt Nam Đà Nẵng, công ty thắt chặt sự đồng hành với các đối tác kinh doanh tại miền Trung.

Từ trải nghiệm thực tế đến khẳng định niềm tin về chất lượng

Trên bản đồ sản xuất của HEINEKEN Việt Nam, công ty có 5 nhà máy trên toàn quốc. Nhà máy HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng đặt tại Khu công nghiệp Hòa Khánh đóng vai trò quan trọng trong chiến lược cung ứng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại toàn bộ khu vực miền Trung.

Đoàn đối tác tham quan dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng.

Trong những năm qua, HEINEKEN Việt Nam liên tục đầu tư, mở rộng và nâng cấp nhà máy Đà Nẵng, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và cung ứng cho khu vực, tạo thêm nhiều giá trị cho các đối tác. Đồng thời, doanh nghiệp này không ngừng thúc đẩy các hoạt động thương mại, lan tỏa các giá trị phát triển cùng đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là miền Trung. Qua đó, HEINEKEN Việt Nam và các nhãn hàng tạo được sự gắn kết và đồng hành cùng đối tác, với mong muốn đối tác, khách hàng sẽ tận hưởng được những khoảnh khắc kết nối, giá trị tích cực và cùng chung tay hướng đến mục tiêu vì sự phát triển chung cho đất nước và con người Việt Nam.

Đối với các đối tác kinh doanh - là những cầu nối quan trọng đưa sản phẩm của HEINEKEN Việt Nam đến với người tiêu dùng, công ty dành những hoạt động thường xuyên gắn kết và mang đến những giá trị dịch vụ tốt hơn cho các đối tác. Gần đây, HEINEKEN Việt Nam đã triển khai trải nghiệm tham quan nhà máy cho các đối tác kinh doanh tại khu vực miền Trung.

Các đối tác kinh doanh của HEINEKEN Việt Nam có cơ hội trực tiếp tham quan dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, khép kín, từ quy trình nấu bia, lên men đến kiểm soát chất lượng đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của HEINEKEN toàn cầu. Trong đó, điểm nhấn là trực tiếp quan sát dây chuyền đóng lon hiện đại mới nhất của nhà máy có công suất 130.000 lon/giờ.

Trải nghiệm thực tế giúp đối tác hiểu rõ hơn về công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn vận hành của HEINEKEN Việt Nam.

Lần đầu trải nghiệm không gian bên trong nhà máy HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng, anh Trần Anh Dũng - chủ một nhà hàng tại Thành phố Huế cho biết: “Tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất, tôi ấn tượng với quy mô hiện đại của nhà máy. Từ hệ thống điều khiển trung tâm vận hành bằng công nghệ số, các bước kiểm tra nghiêm ngặt tại từng công đoạn đến hệ thống robot tự động sắp xếp sản phẩm vào kiện hàng, mọi quy trình đều được vận hành rất chuyên nghiệp.”

Kết nối đối tác kinh doanh, tạo dựng giá trị phát triển kinh tế

HEINEKEN Việt Nam đánh giá cao vai trò đồng hành của các đối tác kinh doanh, thương mại và các mô hình dịch vụ ẩm thực trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, công ty luôn đồng hành với sự phát triển kinh doanh của đối tác, cùng chia sẻ giá trị kinh tế chung.

Hằng năm, HEINEKEN Việt Nam đều tổ chức những buổi chia sẻ về định hướng hoạt động của công ty với các đối tác. Đây cũng là dịp công ty lắng nghe ý kiến của đối tác, khách hàng, qua đó tiếp tục cải thiện các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng đối tác mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng.

Các đối tác tại Huế tham quan nhà máy HEINEKEN tại Đà Nẵng vào tháng 7 vừa qua.

Sự đồng hành còn được thể hiện qua việc thường xuyên cập nhật cho đối tác những thông tin mới có liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý thị trường và chính sách thuế, giúp các đối tác chủ động chuẩn bị và thích ứng trước những biến động của thị trường. Song song đó, HEINEKEN Việt Nam còn đầu tư phát triển các giải pháp công nghệ như các ứng dụng đặt hàng và quản lý đơn hàng, quản lý tồn kho được kết nối với hệ thống phân phối, góp phần giúp các đối tác quản lý việc kinh doanh hiệu quả và tiện lợi hơn.

Anh Trần Nguyễn Chân Tín – chủ cơ sở kinh doanh Huế cho biết: “Trực tiếp tham quan dây chuyền sản xuất các sản phẩm bia mà mình đang kinh doanh thật sự rất ý nghĩa. Chúng tôi luôn được nghe nói về HEINEKEN luôn bài bản và quy chuẩn trong các hoạt động, và chuyến tham quan ngày hôm nay giúp chúng tôi càng khẳng định thêm điều này. Các bạn kinh doanh trên thị trường rất chu đáo, đưa đón chúng tôi đến tham quan và tạo buổi giao lưu với các bạn hàng rất vui. Lâu nay, chỉ uống bia mà giờ mới hiểu rõ bia được sản xuất như thế nào, dây chuyền khép kín, tự động và hiện đại thật sự rất ấn tượng.”

Đầu tư cải tiến công nghệ trong sản xuất kết hợp đồng hành chặt chẽ với các đối tác giúp HEINEKEN Việt Nam xây dựng được niềm tin bền vững.

Khép lại chuyến tham quan, những trải nghiệm thực tế tại nhà máy đã tăng cường sự gắn kết giữa HEINEKEN Việt Nam với các đối tác kinh doanh.

“Chúng tôi tin rằng sự phát triển của HEINEKEN Việt Nam nhờ vào sự ủng hộ và đồng hành của các đối tác kinh doanh và khách hàng. Vì vậy, sự đồng hành của các đối tác trong hoạt động kinh doanh là cầu nối rất quan trọng với khách hàng của chúng tôi. Chuyến tham quan nhà máy không chỉ giúp các đối tác hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất, cam kết chất lượng, mà còn tạo cơ hội để cùng trao đổi và tăng cường hợp tác giữa hai bên.” ông Phạm Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Tiêu thụ khu vực Huế - Quảng Trị - Quảng Bình, chia sẻ.

Tinh thần gắn kết và đồng hành cùng phát triển của HEINEKEN Việt Nam được hiện thực hóa thông qua việc phát triển mạng lưới đối tác từ doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, nhà cung ứng và đối tác nội địa. Trên phạm vi cả nước, theo các nghiên cứu về tác động kinh tế, hoạt động của HEINEKEN Việt Nam hiện góp phần tạo ra khoảng 167.000 cơ hội việc làm, đóng góp khoảng 0,5% GDP và dành gần 22 nghìn tỷ đồng cho mua sắm nội địa, chiếm tới 82% tổng giá trị thu mua, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước phát triển. Những con số này cho thấy sự phát triển của HEINEKEN Việt Nam không chỉ mang lại giá trị cho doanh nghiệp, mà còn tạo động lực phát triển cho các đối tác và địa phương.