Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Đây là năm thứ 38 cuộc thi được tổ chức, một lần nữa nhấn mạnh tính lịch sử và truyền thống của cuộc thi Hoa hậu chính thức đầu tiên kể từ sau khi đất nước thống nhất.

Cuộc thi năm nay được tổ chức dưới sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, Hoa hậu Việt Nam kiên trì theo đuổi việc xây dựng một hệ giá trị bền vững. Đây cũng là yếu tố làm nên sự khác biệt và giá trị riêng không thể thay thế.

Gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đó là “la bàn” để mỗi thí sinh bước vào hành trình này không chỉ tỏa sáng, mà để trưởng thành, để hoàn thiện, để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - với tất cả sự kế thừa và đổi mới - sẽ mang theo sứ mệnh: Viết tiếp những câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam: Có hương, có sắc, có chiều sâu văn hóa, có trí tuệ thời đại, và trái tim biết rung động.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam không hướng tới một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà tìm kiếm những đại diện có khả năng truyền cảm hứng. Những người đẹp đăng quang sẽ hội tụ vẻ đẹp của trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến. Trong bối cảnh mới, một Hoa hậu vừa cần tỏa sáng về nhan sắc, vừa phải có năng lực tạo ảnh hưởng tích cực và bền vững trong xã hội. Mỗi mùa giải là một bước tiến để tiệm cận gần hơn với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại - bản lĩnh, nhân văn và giàu khát vọng đóng góp

Hoa hậu Việt Nam 2026 được xây dựng như một hành trình phát triển toàn diện, trong đó thí sinh được đánh giá xuyên suốt qua các hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. Kết quả cuối cùng được ghi nhận bằng danh hiệu và hơn hết là sự kết tinh của cả một quá trình mài giũa và trưởng thành của thí sinh.

Năm nay, Hoàng Thành Media tiếp tục là đối tác tổ chức cuộc thi. Ông Hoàng Thọ Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Hoàng Thành Media chia sẻ: “Hoa hậu Việt Nam 2026 được thiết kế như một sản phẩm văn hóa có cấu trúc hiện đại, nơi nội dung, công nghệ và trải nghiệm công chúng được tích hợp đồng bộ. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là một mùa tổ chức thành công, mà là một mô hình có khả năng tạo giá trị và lan tỏa dài hạn”.

Nền tảng số LaSoong được lựa chọn là hạ tầng công nghệ chính thức đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2026. Thông qua LaSoong, toàn bộ hành trình của cuộc thi được tích hợp trên một hệ thống thống nhất, từ tuyển sinh trực tuyến, bình chọn chính thức, bán vé điện tử đến check-in sự kiện bằng mã QR, tích hợp nội dung số và quản trị dữ liệu.

Việc này không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình tổ chức, mà còn tạo ra trải nghiệm liền mạch, minh bạch và có khả năng tương tác cao hơn giữa thí sinh, Ban Tổ chức và công chúng. Qua đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ đổi mới cách tổ chức, mà còn tái định nghĩa cách một cuộc thi sắc đẹp kết nối với công chúng trong kỷ nguyên số.

Lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam tổ chức tại thành phố Hải Phòng với các vòng thi quan trọng. Tại đây, các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được triển khai như một hành trình: từ ghi hình thực tế, hoạt động cộng đồng, quảng bá du lịch đến các sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Bên cạnh danh hiệu cao nhất là Hoa hậu Việt Nam 2026, cuộc thi trao các danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2, với giá trị giải thưởng lần lượt là 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Song song với các danh hiệu chính, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục xây dựng hệ thống giải thưởng phụ và danh hiệu “Đại sứ/Người đẹp” nhằm ghi nhận những thí sinh nổi bật ở từng phương diện. Các danh hiệu như Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp đa dạng, mà còn gắn với các sứ mệnh cụ thể trong hoạt động cộng đồng, văn hóa và truyền thông.

Hệ thống danh hiệu năm nay được thiết kế theo hướng gắn chặt với hành trình trải nghiệm và đánh giá xuyên suốt, phản ánh đầy đủ 4 trụ cột giá trị của cuộc thi gồm Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến. Các danh hiệu vì thế không chỉ là sự ghi nhận tại một thời điểm, mà còn mở ra trách nhiệm đồng hành lâu dài của thí sinh với các hoạt động xã hội, cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam sau cuộc thi. Vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 6, ghi hình Hành trình thực tế được thực hiện trong tháng 6 và tháng 7, phát sóng từ tháng 7 trên các nền tảng số và mạng xã hội.

Ban tổ chức chính thức nhận hồ sơ dự thi trên toàn quốc từ nay đến hết ngày 12/6. Cuộc thi nhận được sự đồng hành của các đối tác truyền thông như AdSponsor, Access Trade, BeatVN, FPT Play, Mobiphone và các nhà tài trợ như Tập đoàn TH, Bel Group…

