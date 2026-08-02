Khảo sát, xây dựng đề án đưa cổ vật về nước

Đánh giá kết quả công tác hồi hương cổ vật tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cùng các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, hồi hương cổ vật trong gần ba thập kỷ qua. Theo Trung tâm, từ năm 1998 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 32 hiện vật và bộ hiện vật từ nước ngoài trở về, chủ yếu do các tổ chức, cá nhân, kiều bào và hậu duệ Hoàng tộc Nguyễn trao tặng.

Đáng chú ý, năm 2014, Trung tâm đã đấu giá thành công và đưa về nước chiếc xe kéo của bà Từ Minh Hoàng Thái hậu. Đây là trường hợp đầu tiên một đơn vị sự nghiệp công lập của Việt Nam sử dụng ngân sách để tham gia đấu giá cổ vật ở nước ngoài.

Đoàn công tác trao đổi cùng lãnh đạo trung tâm tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá kết quả công tác hồi hương cổ vật thời gian qua; đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, đấu giá và đưa cổ vật về nước. Ngoài ra, đề xuất cơ chế, chính sách về nguồn lực, tài chính và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương các tác phẩm nghệ thuật, di sản văn hóa và cổ vật quý hiếm của Việt Nam đang lưu giữ ở nước ngoài.

Theo Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế Ngô Văn Minh, 32 hiện vật và bộ hiện vật hồi hương từ nước ngoài hiện được Bảo tàng lưu giữ, bảo quản theo đúng quy định. Hầu hết các hiện vật đã được đưa vào trưng bày, giới thiệu đến công chúng thông qua các triển lãm, trưng bày chuyên đề, tiêu biểu như cặp ngà voi, mũ quan đại thần, áo Nhật Bình của cung tần Triều Nguyễn... Qua đó, góp phần phát huy giá trị các cổ vật sau khi hồi hương, phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và quảng bá di sản.

Kết quả khảo sát cùng các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc sẽ bổ sung cơ sở thực tiễn và luận cứ khoa học cho quá trình hoàn thiện Đề án, hướng tới xây dựng cơ chế khả thi nhằm thúc đẩy công tác hồi hương di sản, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.