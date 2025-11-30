Gần 80 hoa hậu quốc tế sẽ tham gia sự kiện Miss Cosmo 2025 tại Huế

Bộ sưu tập Fall/Winter 2025 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa sẽ góp mặt tại Miss Cosmo 2025. Ảnh: BTC

Ngày 30/11, Tổ chức Cosmo cho hay, chương trình Miss Cosmo 2025 với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa diễn ra đầu tháng 12 tại TP. Huế với 2 điểm nhấn nỗi bật là Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2 và phần thi Best in Swimsuit.

Mang chủ đề “Rising Dragon”, Miss Cosmo 2025 mở ra hành trình trải nghiệm đa chiều, đưa thí sinh đến gần hơn với văn hóa, lịch sử và di sản Việt Nam, đồng thời khuyến khích lan tỏa các giá trị nhân văn, cộng đồng. Sự kiện này thu hút gần 80 hoa hậu quốc tế tham gia.

Trong đó, Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2 mở màn cho hành trình Miss Cosmo 2025 diễn ra chiều 2/12 tại khu vực Ngọ Môn.

Điểm nhấn của sự kiện là việc trình làng bộ sưu tập Fall/Winter 2025, nơi vẻ đẹp Huế được tái hiện trong từng chi tiết qua draping mềm mại, mảng thêu tinh xảo cùng kỹ thuật đính kết và xử lý chất liệu hiện đại được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa lấy cảm hứng từ chính vùng đất Cố đô Huế. Bảng màu mang hơi thở trầm mặc của Cố đô: Vàng son, đỏ ngọc, xanh rêu, nâu gỗ, ánh ngọc trai và đen huyền, gói trọn những lớp ký ức đan xen giữa lộng lẫy và u hoài.

Là những người đẹp đầu tiên khoác lên mình bộ sưu tập, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Runner-up Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut và Đương kim Miss Cosmo Vietnam Nguyễn Hoàng Phương Linh xuất hiện tại không gian Đại Nội Huế trong phong thái cuốn hút. Cả 3 thể hiện vẻ đẹp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nổi bật qua bảng màu đặc trưng và họa tiết mang dấu ấn Huế.

Đáng chú ý, nằm trong chương trình còn có phần âm nhạc mà theo ban tổ chức là sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian cách tân và ngôn ngữ thời trang mang đậm bản sắc hứa hẹn đem đến cho khán giả một trải nghiệm hài hòa giữa nghe và nhìn.

Bên cạnh Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, hai hoạt động nổi bật trong hành trình tại Huế là phần thi Best in Swimsuit và sự kiện Sashing Welcome. Qua đó, ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến công chúng và bạn bè quốc tế một hình ảnh Huế trẻ trung, năng động, bên cạnh nền văn hóa lịch sử vốn có.

Sau điểm dừng chân tại Huế, hành trình Miss Cosmo 2025 sẽ tiếp tục hành trình tại nhiều tỉnh, thành như Lâm Đồng, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh. Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra ngày 20/12 tại TP. Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút hơn 15.000 khán giả trong nước và quốc tế.

Được biết, Miss Cosmo là thế vận hội sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập, tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2024.

Miss Cosmo phát triển với mục tiêu là tổ chức hàng đầu vì phụ nữ tiên phong, trao quyền và đồng hành cùng họ tạo nên cộng đồng văn minh, hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng bằng tiếng nói và hành động. Không chỉ tôn vinh phụ nữ ưu tú có trí tuệ, sắc đẹp, bản lĩnh và nội lực, Miss Cosmo còn mang đến cơ hội quảng bá và vinh danh niềm tự hào bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia trên thế giới.

Năm 2024, cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế với các hoạt động hấp dẫn, sôi động diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và các thành phố du lịch lớn của Việt Nam. Với sự tham gia của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cuộc thi là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật bùng nổ, thu hút sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng người hâm mộ lẫn truyền thông trong nước và quốc tế.