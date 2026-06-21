Phan Huy Thành & những ca khúc đời thường xứ Huế

Phan Huy Thành trong một tiết mục biểu diễn ở Huế

Từ ca sĩ đến nhạc sĩ

Nhạc sĩ trẻ Phan Huy Thành sinh năm 1989, hiện đang sinh sống và làm việc tại phường Hương Trà. Ngoài công việc chính là một công chức ngành thuế, anh còn là một gương mặt ca sĩ quen thuộc tại các lễ hội văn hóa của thành phố Huế và một số địa phương khác như Festival Huế, Countdown Huế, Festival Bảo Lộc - Lâm Đồng, Lễ hội Âm nhạc quốc tế Huế…

Say mê âm nhạc từ nhỏ, Phan Huy Thành thường xuyên góp mặt tại các hội diễn văn nghệ của thị xã Hương Trà (cũ) với một giọng hát đẹp, nhiều nội lực. Năm 2011, anh quyết định thử sức với sân chơi âm nhạc lớn của thành phố Huế khi tham gia cuộc thi “Đơn ca hè” do Nhà văn hóa thành phố Huế tổ chức. “Đó là những ngày tháng rất đáng nhớ đối với tôi. Từ Hương Trà, tôi tranh thủ những buổi chiều cuối tuần chạy xe vào Huế để ráp nhạc, học hỏi thêm các thí sinh khác. Lần đầu tiên tham gia dự thi “ Đơn ca hè” tôi đã được vào vòng bán kết.

Từ những kiến thức thanh nhạc tích lũy qua từng năm, đến mùa hè năm 2015, Thành đã giành ngôi quán quân cuộc thi “Đơn ca hè” thành phố Huế. Ngoài ra, anh cũng đã giành giải Nhất ở nội dung nhóm ca tại cuộc thi năm đó.

Sau khi giành ngôi quán quân, Thành tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ của Huế. Qua nhiều lần biểu diễn, anh nhận ra những ca khúc viết về Huế hôm nay còn ít, từ đó bắt đầu sáng tác về một Huế đương đại.

Sáng tác đầu tay của Phan Huy Thành là ca khúc “Nón”, kể câu chuyện về chiếc nón bài thơ, hình ảnh gần gũi của người phụ nữ xứ Huế. Mang âm hưởng dân gian đương đại, ca khúc rộn ràng như lời mời gọi du khách đến với Cố đô. Ra mắt năm 2020, “Nón” giúp anh giành giải Nhì cuộc thi “Tôi yêu Huế” (2022) và giải C Giải thưởng Cố đô (2024), đồng thời được kết nạp Hội Nhạc sĩ Thừa Thiên Huế.

“Từ điển Cố đô”

Con đường để trở thành nhạc sĩ của Phan Huy Thành có phần khác với nhiều nhạc sĩ bởi anh chưa được đào tạo qua trường lớp âm nhạc nào. Anh kể: “Tôi không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp nên cách sáng tác của tôi cũng khác với các nhạc sĩ khác. Thường thì những ý tưởng đến với tôi bất chợt một lúc nào đó. Từ giai điệu của câu hát đầu tiên, tôi phát triển thêm từng đoạn một để thành một bài hát hoàn chỉnh. Sau đó tôi sẽ thu âm mộc bài hát của mình rồi chuyển cho nhạc sĩ phối khí và cũng nhờ họ ký âm luôn!”.

Đến nay, Thành đã sáng tác được gần 10 ca khúc với các chủ đề về Huế, nổi bật là các ca khúc: Nón, Ăn gì ở Huế, Nhà nhà Tết, người người Tết, Từ điển Cố đô…

Ca khúc “Từ điển Cố đô” của Phan Huy Thành được sáng tác cuối năm 2025, đến nay đã đạt được hơn 3 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. “Từ điển Cố đô” được anh sáng tác, khai thác trên chất liệu của bài hát dân ca “Lý ngựa ô” Huế. Bài hát với tiết tấu nhanh, rộn ràng và sôi động nhưng cũng đậm đà chất dân ca xứ Huế, trong đó có một đoạn đọc rap rất thú vị: Răng rứa (sao vậy), đi mô rứa (đi đâu), em tên chi (em tên gì), không can chi (không sao đâu), bên nớ tề (bên kia kìa), cà rật cà tang (làm chi cũng không ổn), chưa bưa à? (chưa chán hả?), mệ (bà) mà ôn (ông), chưa dôn (chưa chồng)...

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc “Từ điển Cố đô”, anh cho biết: “Tôi thấy trên các nền tảng có nhiều clip rất dễ thương về tiếng Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, trong khi, giọng Huế thường bị cho là khó nghe. Vì vậy, tôi sáng tác ca khúc này với chất liệu từ một bài dân ca rất vui của Huế đó là bài “Lý ngựa ô” và trong ca khúc tôi đã đưa vào những từ địa phương quen thuộc của Huế và giải thích thành từ tiếng Việt phổ thông”.

Cũng như “Từ điển Cố đô”, các sáng tác khác của Huy Thành đều khai thác chủ đề về một Huế đời thường, dân dã như ca khúc “Ăn gì ở Huế” giới thiệu những món ăn nổi tiếng của Huế từ bún bò, cơm hến cho đến các món bánh bèo, nậm, lọc… hay hiện tại anh đang hoàn thiện hòa âm ca khúc “Tour Huế một đời” dựa theo chất liệu điệu hò giã gạo nói về các địa điểm du lịch nổi tiếng của Huế.

Nhạc sĩ trẻ đặt ra tiêu chí sáng tác là chọn những đề tài mới, chưa nhiều người khai thác; đồng thời khắc họa Huế hiện đại dựa trên chất liệu dân gian của ca Huế. “Mỗi khi sáng tác tôi tìm hiểu thật kỹ qua các tư liệu về đề tài mà mình muốn đề cập. Quan trọng nhất là khi viết nhạc phải có cảm xúc! Tôi mong muốn mỗi bài hát của mình là một trang “từ điển Cố đô” giúp mọi người hiểu hơn và yêu thêm xứ Huế!” - Phan Huy Thành cho biết.