Cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Những góc nhìn di sản”

Triển lãm giới thiệu nhiều lát cắt sinh động về đời sống, văn hóa, kiến trúc và di sản của ba miền đất nước. Qua từng khuôn hình, công chúng có dịp cảm nhận vẻ đẹp đa chiều của Thủ đô Hà Nội với những công trình cổ kính, làng quê thanh bình; sự năng động, hiện đại nhưng giàu chiều sâu văn hóa của TP. Hồ Chí Minh cùng nét thơ mộng, trầm mặc của vùng đất Cố đô Huế.

90 tác phẩm tại triển lãm là “90 góc nhìn nhưng cùng chung một tình yêu tha thiết với cội nguồn văn hóa dân tộc”. Đây là sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ ba miền nhiều năm qua, góp phần tạo nên một nhịp cầu giao lưu giàu ý nghĩa, qua đó khơi dậy tinh thần gìn giữ và phát huy các giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Nhiều tác phẩm gây ấn tượng mạnh với công chúng như “Bay dưới cờ Tổ quốc”, “Hương sen Hà Nội”, “Nhà thờ Đức Bà về đêm”, “Lễ hội Nghinh ông Cần Giờ”, “Lầu Ngũ Phụng về đêm”, “Đêm Hoàng cung”… Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng về con người, vùng đất và chiều sâu văn hóa của từng địa phương. Nếu các nghệ sĩ Hà Nội mang đến hơi thở của một Thủ đô nghìn năm văn hiến thì các tác phẩm từ TP. Hồ Chí Minh lại nổi bật với nhịp sống trẻ trung, sắc màu hiện đại. Trong khi đó, các nghệ sĩ Huế đem đến chất thơ đặc trưng của vùng đất di sản, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa cung đình và lịch sử dân tộc.

Đông đảo công chúng, nghệ sĩ và người yêu nhiếp ảnh tham quan triển lãm ảnh

Nhà báo, đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ Báo Người Lao động, Trưởng ban Lý luận phê bình Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Triển lãm còn là nơi giới thiệu tác phẩm, đồng thời là không gian gắn kết văn nghệ sĩ Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh. Qua những hoạt động như thế này, anh em nghệ sĩ có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo và cách tiếp cận nghệ thuật trong bối cảnh mới. Đây cũng là dịp để các văn nghệ sĩ trẻ tiếp cận thực tiễn sáng tạo, học hỏi từ thế hệ đi trước và hiểu hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại”.

Theo Ban tổ chức, triển lãm ảnh nghệ thuật “Những góc nhìn di sản” là cuộc triển lãm chung lần thứ 4 của các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc ba thành phố kết nghĩa. Hoạt động không chỉ góp phần quảng bá di sản văn hóa Việt Nam mà còn khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và tạo động lực cho sáng tạo nghệ thuật trong thời kỳ hội nhập.

Triển lãm diễn ra đến 10/5.