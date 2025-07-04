Khai mạc Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ ba - Huế 2025

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả

Tham dự lễ khai mạc có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố, cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước.

Festival năm nay có 6.076 tác phẩm của 415 tác giả gửi tham dự, trong đó có nhiều nghệ sĩ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc…

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra như giao lưu, sáng tác ảnh tại Huế với sự tham gia của 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước; triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” và “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”. Ban Tổ chức đã chọn trưng bày 200 tác phẩm xuất sắc từ 133 tác giả, trong đó 20 tác phẩm tiêu biểu được trao giải thưởng chính thức.

Cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam" lần thứ ba năm 2025

Danh sách giải thưởng đồng hạng năm nay có nhiều tác phẩm ấn tượng, tiêu biểu như “Sức hút Phú Quốc” (Lê Tuấn Anh - Việt Nam), “Tam Cốc mùa hoa súng” (Mai Thành Chương - Việt Nam), “Sông Hương ngày hội Điện Huệ Nam” (Lê Đình Hoàng - Việt Nam), hay “Thả đèn lúc hoàng hôn” (Gunaratne Madugodaralalage Thejapriya Bandu - Sri Lanka), “Festival Huế” (Nguyen Hai - Mỹ)…

Triển lãm diễn ra từ ngày 10/9 - 20/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế (số 17 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, TP. Huế).