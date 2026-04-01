Giao lưu thơ Haiku mừng ngày non sông thống nhất

HNN.VN - Chiều 26/4, Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt – Cố đô Huế tổ chức họp mặt, giao lưu thơ – nhạc nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), đồng thời kết nạp hội viên mới, góp phần lan tỏa những vần thơ gắn với ký ức tháng Tư và tình yêu quê hương, đất nước.

Giao lưu thơ - nhạc tại buổi họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước 

Tại buổi họp mặt, các hội viên cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975. Không khí chương trình lắng lại trong những chia sẻ, hồi ức về một thời đã qua, đồng thời khơi gợi niềm trân trọng đối với giá trị của độc lập, tự do hôm nay.

Chương trình diễn ra với các hoạt động như đánh trống khai hội, biểu diễn văn nghệ và giao lưu thơ. Những ca khúc về quê hương, đất nước xen kẽ các bài thơ Haiku ngắn gọn, giàu hình ảnh, tạo nên không gian nghệ thuật dung dị nhưng giàu cảm xúc, nơi ký ức và hiện tại cùng hòa nhịp.

Dịp này, Câu lạc bộ công bố quyết định kết nạp 3 hội viên mới. Việc bổ sung lực lượng sáng tác được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức sống cho phong trào thơ Haiku, đồng thời mở rộng kết nối giữa những người yêu thơ.

Theo ông Lê Bá Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Haiku Việt – Cố đô Huế, buổi họp mặt là dịp để hội viên và những người yêu thơ giao lưu, chia sẻ đam mê sáng tác, đồng thời lan tỏa giá trị của thể thơ Haiku trong đời sống văn hóa, gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.

Tin, ảnh: Bạch Châu
Thúc đẩy giao lưu, hợp tác phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương

Mới đây, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đã diễn ra Hoạt động giao lưu phụ nữ "Tuần lễ Mekong-Lan Thương" năm 2026 với chủ đề "Tập hợp sức mạnh của phụ nữ, cùng hướng tới tương lai".

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương
Trường Đại học Y - Dược Huế:
Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng A Đớt, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức chương trình thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã A Lưới 4.

Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt

