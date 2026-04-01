Giao lưu thơ Haiku mừng ngày non sông thống nhất

Giao lưu thơ - nhạc tại buổi họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước

Tại buổi họp mặt, các hội viên cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975. Không khí chương trình lắng lại trong những chia sẻ, hồi ức về một thời đã qua, đồng thời khơi gợi niềm trân trọng đối với giá trị của độc lập, tự do hôm nay.

Chương trình diễn ra với các hoạt động như đánh trống khai hội, biểu diễn văn nghệ và giao lưu thơ. Những ca khúc về quê hương, đất nước xen kẽ các bài thơ Haiku ngắn gọn, giàu hình ảnh, tạo nên không gian nghệ thuật dung dị nhưng giàu cảm xúc, nơi ký ức và hiện tại cùng hòa nhịp.

Dịp này, Câu lạc bộ công bố quyết định kết nạp 3 hội viên mới. Việc bổ sung lực lượng sáng tác được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức sống cho phong trào thơ Haiku, đồng thời mở rộng kết nối giữa những người yêu thơ.

Theo ông Lê Bá Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Haiku Việt – Cố đô Huế, buổi họp mặt là dịp để hội viên và những người yêu thơ giao lưu, chia sẻ đam mê sáng tác, đồng thời lan tỏa giá trị của thể thơ Haiku trong đời sống văn hóa, gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.