Hội thơ Hương Giang tiếp tục đồng hành cùng đời sống văn hóa Huế

HNN.VN - Chiều 30/1, Hội thơ Hương Giang, TP. Huế tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

45 năm của Hương Giang thi hộiHội thơ Hương Giang kỷ niệm 45 năm thành lậpHội thơ Hương Giang lan tỏa tình yêu quê hương qua thơ ca

Hội thơ Hương Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động năm 2025

Năm 2025, Hội thơ Hương Giang duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức giao lưu, giới thiệu tác phẩm mới và tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật của địa phương. Hội đã thực hiện một số chương trình như Ngày thơ Việt Nam - Nguyên tiêu, tham gia Festival Thơ Huế, tổ chức lễ dâng hoa và chương trình thơ nhạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật Bác.

Cùng với hoạt động chuyên môn, Hội cũng kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp nhất các chi hội, hiện còn hai chi hội và Câu lạc bộ thơ Haiku Xứ Huế. Năm qua, Hội tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập (1980 - 2025), đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế. 

Tại hội nghị, Hội công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và hội viên có thành tích, đồng thời kết nạp thêm hội viên mới. Dịp này, Hội ra mắt hai tập thơ của hội viên gồm “Vọng nhớ giọt chiều” (Bùi Văn Dũng) và “Lời ru của đất” (Đào Xuân Hải), đồng thời giới thiệu những sáng tác tiêu biểu trong thời gian qua.

Tin, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa:
Hội thơ Hương Giangđồng hàngvăn hóaCố đô Huế
