Thông qua Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HNN.VN - Ngày 29/12/2025, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng khoa học thẩm định Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã họp, thảo luận và thống nhất thông qua nội dung quy hoạch quan trọng này.

 Quang cảnh buổi họp

Hội đồng khoa học được thành lập theo Quyết định số 4585/QĐ-BVHTTDL ngày 4/12/2025, gồm 19 thành viên và Tổ thư ký, quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực di sản văn hóa, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, tài chính và du lịch.

Hội đồng do TS.KTS Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch; PGS.TS Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia làm Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành trung ương và lãnh đạo Huế. Về phía đại diện lãnh đạo thành phố Huế có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND thành phố (cũng là thành viên Hội đồng thẩm định) cùng lãnh đạo các sở Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Xây dựng và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Quần thể di tích Cố đô Huế là một phức thể di sản có quy mô lớn, bao gồm kinh thành, hoàng cung, hệ thống lăng tẩm, đền miếu,… phản ánh đầy đủ diện mạo một kinh đô quân chủ phong kiến ở giai đoạn phát triển đỉnh cao. Đây là Di sản Thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 1993. Trên cơ sở các quy hoạch đã được phê duyệt và triển khai từ năm 1996 đến 2020, trước yêu cầu mới của công tác bảo tồn và định hướng xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương dựa trên nền tảng văn hóa, di sản, thành phố Huế đã chủ động nghiên cứu, xây dựng quy hoạch mới phù hợp hơn trong bối cảnh hiện nay.

Tại phiên họp thẩm định, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày và các ý kiến phản biện, thảo luận, đa số thành viên Hội đồng đánh giá cao hồ sơ quy hoạch với cách tiếp cận công phu, bài bản, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng không gian vùng đệm, tăng cường liên kết tổng thể giữa các di tích, cảnh quan và các yếu tố phong thủy nguyên gốc của Cố đô Huế. Hội đồng thống nhất đề nghị đơn vị tư vấn và chủ đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

HƯƠNG BÌNH
