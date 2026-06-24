Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 79, ra ngày 2/7

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 79

Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Đại học xuất sắc là mục tiêu chiến lược của Đại học Huế (Hoàng Triều), Nói không với sự chậm trễ (Đình Nam), Trụ cột kinh tế từ danh tiếng & thương hiệu y khoa (Nguyễn Quân), Du lịch tăng tốc đáp ứng mục tiêu tăng trưởng (Minh Tâm), Chợ quê, nơi tìm về (Nguyên Thu), Một thập kỷ "gieo mầm" cho Jujitsu Huế (Hàn Đăng), Sóng nhiệt ở châu Âu: Khi nắng nóng cực đoan trở thành “bình thường mới” (Lê Thảo)…

Nói không với sự chậm trễ là chủ đề Diễn đàn tuần này của tác giả Đình Nam.

Do nhiều lần vi phạm tiến độ thi công gói thầu số 11 thuộc dự án (DA) Quảng trường Văn hóa- Thể thao TP. Huế, Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn 290 triệu đồng.

Không chỉ mạnh tay cắt hợp đồng hay xử phạt vi phạm nghiêm khắc với những nhà thầu yếu kém thời gian gần đây, thành phố Huế đã lập các đoàn thanh tra chuyên đề để thanh tra diện rộng hàng chục DA tồn đọng, chậm tiến độ kéo dài trên địa bàn, nhằm “chỉ mặt, gọi tên” các hành vi vi phạm, lãng phí hay tiêu cực; phê bình và yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc các ban quản lý dự DA để xảy ra trì trệ, đồng thời ra "tối hậu thư" loại thẳng tay các DA không bảo đảm tiến độ ra khỏi danh mục vốn giai đoạn tới.

Đại học xuất sắc là mục tiêu chiến lược của Đại học Huế. Gặp gỡ cuối tuần, phóng viên Hoàng Triều có bài phỏng vấn GS.TS.BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế về những định hướng chiến lược và giải pháp trọng tâm cho yêu cầu phát triển thành Đại học Quốc gia trước năm 2030.

Trang phóng sự ảnh của Huế Ngày nay cuối tuần số 79

Ưu tiên hàng đầu của ĐH Huế hiện nay là xây dựng tầm nhìn chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới để đưa Đại học Huế phát triển theo hướng đại học xuất sắc. Đại học Huế cần có chiến lược phát triển bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, gắn liền với sự phát triển của thành phố Huế và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Song song với đó là tái cấu trúc hệ thống, tối ưu hóa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Làng Đại học Huế; chuẩn hóa chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế; đẩy mạnh kiểm định chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng công bố khoa học, sáng chế và vị thế trên các bảng xếp hạng đại học uy tín của thế giới.

Phóng sự Keng keng… tiếng kẻng của Anh Phong viết về một thứ âm thanh đặc biệt ở các làng quê: Tiếng kẻng.

Giữa nhịp sống hiện đại với điện thoại thông minh, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh phủ khắp làng quê, tiếng kẻng tưởng chừng như đã lùi vào dĩ vãng. Thế nhưng, ở những vùng đất thấp trũng ven phá Tam Giang như Đan Điền, Quảng Điền, âm thanh “keng keng” quen thuộc ấy vẫn hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ và đôi khi vẫn trở thành tín hiệu quan trọng trong những thời khắc gian nguy. Đó không chỉ là phương tiện truyền tin của một thời, mà còn là thanh âm của tình làng nghĩa xóm, của sự gắn kết cộng đồng đã bền bỉ đi qua bao năm tháng. Những chiếc kẻng tưởng chừng bình dị ấy đang âm thầm lưu giữ một phần lịch sử của làng quê. Chúng chứng kiến bao mùa lúa chín, bao mùa nước lụt về, những ngày làng mở hội và cả những đêm thức trắng chống mưa lũ. Mỗi vết gỉ sét trên thân kẻng như lưu giữ dấu ấn của thời gian và những đổi thay của vùng quê ven phá.