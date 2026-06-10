Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 77, ra ngày 18/6

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 77

Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Cơ hội để Huế kể câu chuyện văn hóa với thế giới (Từ Ân); “Điểm chạm” ẩm thực nâng tầm sức hút khách sạn (Hữu Phúc); Vị hương xứ Huế giữa xứ sở hoa anh đào (Mai Huế); Ngôi nhà của cha và con gái (Diệu Hà); Vài ý nghĩ nhỏ về cuộc đời và sự nghiệp lớn của Đạm Phương nữ sử (Hồ Thế Hà); Nồng nàn trong cát mặn (Hạ Nguyên); Giữ gìn bản sắc văn hóa Việt (Nguyễn Việt); Nhà báo và tác phẩm (Bùi Ngọc Long); Đi giữa hiểm nguy để giữ nhịp sự thật (Quyền Vinh); Cuộc phiêu lưu của lá (La Thị Ánh Hường); Một hành trình, hai cảm xúc (Hàn Đăng)…

Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Huế ngày nay Cuối tuần số này dành nhiều dung lượng cho tuyến bài viết về nghề báo và công việc thầm lặng của các nhà báo.

Điểm nhấn là bài “Công nghệ càng mạnh, trách nhiệm nhà báo càng lớn” - bài viết được tác giả Liên Minh thực hiện sau cuộc gặp gỡ với TS. Lương Đông Sơn, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Truyên truyền về nghề báo trong thời đại AI và những giá trị cần được gìn giữ giữa dòng chảy công nghệ.

Trong vài năm trở lại đây, công nghệ đã làm thay đổi rất nhanh cách sản xuất và tiếp nhận thông tin. Từ góc nhìn của một người nghiên cứu và đào tạo báo chí, TS. Lương Đông Sơn chia sẻ: Theo tôi, thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở công cụ làm báo, mà nằm ở toàn bộ hệ sinh thái thông tin. Điều đó buộc người làm báo phải thích nghi ở ba phương diện: tốc độ, hình thức biểu đạt và quan hệ với công chúng. Công chúng không còn là người tiếp nhận thụ động, mà vừa phản hồi, bình luận, chia sẻ, vừa tham gia tạo ra áp lực kiểm chứng đối với báo chí. Vì vậy, nhà báo hiện nay phải vừa giữ được phẩm chất cốt lõi của nghề, vừa có năng lực thích ứng với công nghệ, nền tảng và hành vi tiếp nhận mới của công chúng.

Với tiêu đề “Đi giữa hiểm nguy để giữ nhịp sự thật”, tác giả Quyền Vinh kể lại câu chuyện của các nhà báo “Dù ở hiện trường thiên tai hay trong những cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, họ đều có chung một điểm gặp gỡ: Luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, áp lực nhất và nhiều thử thách nhất. Bởi phía sau mỗi bản tin, mỗi bài viết là trách nhiệm với sự thật, với cộng đồng và với cuộc sống”.





Trang Phóng sự - Ghi chép trên số này

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