Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 78, ra ngày 25/6

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 78





Nhân vật chuyên mục Gặp gỡ kỳ này là đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế về những định hướng và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, với tiêu đề “Tạo lợi thế cạnh tranh để đón dòng vốn chất lượng cao” do tác giả Lê Thọ thực hiện.

Với lợi thế về vị trí địa kinh tế, hạ tầng logistics, cơ chế đặc thù và định hướng phát triển xanh, TP. Huế đang hướng tới thu hút các dòng vốn chất lượng cao. Đồng chí Hà Văn Tuấn chia sẻ: Hiện nay, thế giới đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển ít phát thải, TP. Huế xác định thu hút đầu tư theo chiều sâu là hướng đi tất yếu. Mục tiêu không chỉ là gia tăng số lượng dự án mà quan trọng hơn là lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế địa phương.

“Khi Mono đến Huế” là câu chuyện văn hóa được tác giả Kim Oanh chia sẻ cùng quý độc giả trong số này.

Mới đây, một sự kiện văn hóa được giới trẻ Huế săn đón, là việc gương mặt trẻ - ca sĩ 26 tuổi Nguyễn Việt Hoàng - em trai ca sĩ nổi tiếng Sơn Tùng - với biệt danh Mono, đến Huế biểu diễn và chọn Đại nội để chính thức ra mắt MV mới có tên “Công Tử Văn Thơ”. Lấy bối cảnh quay tại Đại Nội, sau gần 1 tuần ra mắt, giới bình luận cho rằng, điều “Công Tử Văn Thơ” tạo được ấn tượng chính là các cảnh quay đẹp. Một Đại Nội với Ngọ Môn, sân chầu, trường lang, áo dài, đàn nguyệt… cùng với sức ảnh hưởng của Mono đã lan tỏa hình ảnh di sản đến công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Không thể so sánh với cơn sốt “Bắc Bling” (của Hòa Minzy, Tuấn Cry, Xuân Hinh) nhưng rõ ràng, quảng bá hình ảnh và thu hút du lịch bằng MV âm nhạc đang trở thành xu hướng. Và với sự kiện của Mono, Huế cũng đang thử nghiệm một hướng đi mới: “trẻ hóa” cách tiếp cận di sản. Bất ngờ hơn, ngay tại sự kiện ra mắt “Công Tử Văn Thơ”, ca sĩ Mono được chính thức mời trở thành “Đại sứ quảng bá di sản” Huế…

“Dốc lực cho chiến dịch ‘60 ngày đêm’ nơi biên cương” là những dòng ghi chép của tác giả Thái Bình - Quang Đạo trên công trình Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4.

Trang Ghi chép trên số này

Giữa cái nắng tháng Sáu như thiêu như đốt của vùng biên viễn, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang căng mình trong chiến dịch “60 ngày đêm” chạy đua với tiến độ. Mục tiêu tối thượng: Hoàn công trình thành để kịp tiếng trống khai trường năm học mới 2026 - 2027.

“Ngược theo tuyến Quốc lộ 49 lên biên giới, công trường xây dựng trường liên cấp xã A Lưới 4 những ngày này như một đại công trường không ngủ. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa gõ vào cốp pha, tiếng xích xe múc xới đất đá vang động cả một vùng thung lũng…” - không khí công trường rộn ràng qua ghi chép của các tác giả.

Ngoài ra, Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Di sản thơ văn cung đình Huế: Đừng để chỉ là niềm tự hào (Phan Thanh Hải); 48 giờ để giữ và tăng tốc nhịp phát triển (Từ Ân); Hướng đến các giải đua thuyền buồm gắn với Festival Huế (Hữu Phúc); Tiếng trống Djembe ở Huế (Phước Châu); Tiếng Việt lạ mà quen (An Nhiên); Phan Huy Thành & những ca khúc đời thường xứ Huế (Phi Tân); Đi giữa đồng chiều (Đức Anh); Đôi mắt của trái tim (Linh Châu); Khi Mono đến Huế (Kim Oanh); Thiếu cơ sở luyện tập: Thể thao Huế khó mơ cao (Thành Nhân)…