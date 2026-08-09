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ClockThứ Ba, 11/08/2026 18:32

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 497 phát hành ngày 12/8

HNN.VN - Điểm nhấn của số báo là bài “Bộ máy mới, động lực mới – Bài 1: Giảm tầng nấc, tăng trao quyền”. Từ những hồ sơ đất đai tồn đọng hàng chục năm đến việc đưa dịch vụ công tận nhà cho người già yếu, người khuyết tật, bài viết cho thấy khi thẩm quyền được đưa gần cơ sở hơn, nhiều vướng mắc cũng có điều kiện được xử lý ngay từ nơi phát sinh. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Huế đã giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 133 xuống 40; thời gian giải quyết nhiều thủ tục được rút ngắn trung bình 30 -50%.

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 Thông tin nổi bật trên trang nhất Báo Huế ngày nay .

Ở mảng kinh tế, bài Đổi mới chính sách phân loại và phát triển đô thị: Những yêu cầu đặt ra cho Huế” đặt câu chuyện đô thị trong cách tiếp cận mới: không chỉ “xếp hạng” mà hướng tới chất lượng phát triển, môi trường, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và chất lượng sống của người dân. Với đặc trưng đô thị di sản, sinh thái, đây cũng là yêu cầu để Huế tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị phù hợp trong giai đoạn mới.

Trước kỳ nghỉ lễ 2/9 và Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế 2026, bài Tính toán chỗ lưu trú và sản phẩm du lịch dịp cao điểm” đề cập các phương án điều phối phòng, kết nối du khách với cơ sở còn chỗ, đồng thời mở rộng tour, tuyến ra vùng phụ cận để giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Đây là sự chuẩn bị cần thiết khi lượng khách được dự báo tăng cao và nguy cơ “cháy phòng” cục bộ có thể xảy ra.

Cũng trên trang Du lịch - Giáo dục, “Động lực mới từ chính sách học bổng Nghị định 179” cho thấy chính sách hỗ trợ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược không chỉ giảm gánh nặng tài chính, mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi cách chọn ngành và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trang Kinh tế có nhiều thông tin đáng chú ý.

Ở mảng đời sống, câu chuyện chuyển đổi số được kể từ những tiện ích rất gần dân. Bài “Số hóa để gần dân hơn” ghi nhận mô hình “Nhà Văn hóa số” tại phường An Cựu, đưa việc giải quyết thủ tục và hỗ trợ sử dụng dịch vụ công số về tận khu dân cư. Trong khi đó, bài “Xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang: ‘Cán bộ đi trước, làng nước theo saunhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên để những thay đổi trong nếp sống dần tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng.

Trang Bạn đọc - Pháp luật đáng chú ý với bài “Dự án lò đốt rác Lộc Thủy: Khắc phục sai phạm, sớm đưa công trình vào vận hành”, phản ánh những tồn tại của dự án và các bước đang được thực hiện để khắc phục, hoàn thiện thủ tục, hướng tới sớm đưa công trình vào khai thác.

Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!

Báo Huế ngày nay
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