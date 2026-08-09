Mời đón đọc Huế ngày nay, số 497 phát hành ngày 12/8

Thông tin nổi bật trên trang nhất Báo Huế ngày nay .

Ở mảng kinh tế, bài “Đổi mới chính sách phân loại và phát triển đô thị: Những yêu cầu đặt ra cho Huế” đặt câu chuyện đô thị trong cách tiếp cận mới: không chỉ “xếp hạng” mà hướng tới chất lượng phát triển, môi trường, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và chất lượng sống của người dân. Với đặc trưng đô thị di sản, sinh thái, đây cũng là yêu cầu để Huế tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị phù hợp trong giai đoạn mới.

Trước kỳ nghỉ lễ 2/9 và Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế 2026, bài “Tính toán chỗ lưu trú và sản phẩm du lịch dịp cao điểm” đề cập các phương án điều phối phòng, kết nối du khách với cơ sở còn chỗ, đồng thời mở rộng tour, tuyến ra vùng phụ cận để giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Đây là sự chuẩn bị cần thiết khi lượng khách được dự báo tăng cao và nguy cơ “cháy phòng” cục bộ có thể xảy ra.

Cũng trên trang Du lịch - Giáo dục, “Động lực mới từ chính sách học bổng Nghị định 179” cho thấy chính sách hỗ trợ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược không chỉ giảm gánh nặng tài chính, mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi cách chọn ngành và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trang Kinh tế có nhiều thông tin đáng chú ý.

Ở mảng đời sống, câu chuyện chuyển đổi số được kể từ những tiện ích rất gần dân. Bài “Số hóa để gần dân hơn” ghi nhận mô hình “Nhà Văn hóa số” tại phường An Cựu, đưa việc giải quyết thủ tục và hỗ trợ sử dụng dịch vụ công số về tận khu dân cư. Trong khi đó, bài “Xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang: ‘Cán bộ đi trước, làng nước theo sau" nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên để những thay đổi trong nếp sống dần tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng.

Trang Bạn đọc - Pháp luật đáng chú ý với bài “Dự án lò đốt rác Lộc Thủy: Khắc phục sai phạm, sớm đưa công trình vào vận hành”, phản ánh những tồn tại của dự án và các bước đang được thực hiện để khắc phục, hoàn thiện thủ tục, hướng tới sớm đưa công trình vào khai thác.

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