Bán kết "Cuộc thi Giải pháp Đổi mới Sáng tạo Đại học Huế, lần thứ Nhất - năm 2025"

HNN.VN - Sáng 14/11, Đại học Huế tổ chức vòng bán kết "Cuộc thi Giải pháp Đổi mới Sáng tạo Đại học Huế, lần thứ Nhất - năm 2025".

Một đội thi trình bày phần thi của mình 

Vòng bán kết quy tụ các dự án/giải pháp xuất sắc nhất được tuyển chọn kỹ lưỡng từ vòng thi cơ sở (sơ loại) diễn ra tại các trường đại học thành viên và các khoa trực thuộc.

Tại sự kiện, các đội thi trực tiếp trình bày (pitching) và bảo vệ các giải pháp đổi mới sáng tạo của mình trước hội đồng giám khảo. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu, các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện các doanh nghiệp, quỹ đầu tư uy tín.

TS. Hoàng Kim Toản, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo - Đại học Huế nhấn mạnh, đây là vòng thi mang tính cạnh tranh cao, nơi các dự án phải thể hiện rõ nét tính sáng tạo, tính khả thi, mô hình kinh doanh và tiềm năng ứng dụng thực tiễn. Hội đồng giám khảo sẽ làm việc công tâm để lựa chọn những dự án xứng đáng nhất, hội tụ đủ yếu tố để giành quyền bước tiếp vào vòng chung kết, nơi tranh tài các giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu chiến lược là phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các ý tưởng, giải pháp, dự án khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng. Đây không chỉ là một sân chơi học thuật, mà còn là một môi trường thực tiễn để các đội thi kết nối, học hỏi và hoàn thiện sản phẩm của mình, sẵn sàng cho việc ươm tạo và thương mại hóa.

Sự kiện góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững và năng động trong toàn Đại học Huế, tìm kiếm các giải pháp hữu ích phục vụ cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế và cả nước.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
