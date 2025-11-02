  • Huế ngày nay Online
Đón xem “Phòng tuyến sông Bồ”

HNN - Tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ” của nhà văn Đỗ Kim Cuông do Nhà Xuất bản (NXB) Văn học ấn hành vào năm 2009 và mới đây đã được NXB Hội Nhà văn tái bản, đã nhận được sự quan tâm, đón nhận nồng nhiệt từ đông đảo bạn đọc.

Hãy bắt đầu một ngày mới năng lượngHạnh phúc không nằm ở lâu đàiNhững “ông trẻ” chơi sách

 Tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ” của Đỗ Kim Cuông do NXB Hội Nhà văn tái bản năm 2025

Cuốn sách dày hơn 500 trang, phản ánh chân thực và sinh động cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiểu thuyết được chia làm 2 phần. Phần I (16 hồi), mô tả cuộc kháng chiến oanh liệt của người chiến sĩ cách mạng trong những năm 60 cho đến đầu năm 1973. Phần II (14 hồi), mô tả cuộc chiến đấu dũng cảm, chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ của quân và dân ta từ Hiệp định Paris (1973) cho đến ngày toàn thắng.

Nhân vật chính trong Phòng tuyến sông Bồ là Phong, một cán bộ đại đội của Tiểu đoàn X, dũng cảm, mưu trí trong đánh giặc nên được bộ đội yêu mến. Anh có một tình yêu đẹp với một cô gái chỉ huy biệt động, nhưng cô đã hy sinh. Khi đơn vị giải tán về địa phương, anh không chấp hành lệnh của cấp trên về làm xã đội trưởng chỉ huy du kích ở vùng ven Huế nên bị kỷ luật, đưa lên đội vận tải dọc tuyến sông Bồ. Tại đơn vị vận tải, Phong bị một cán bộ cùng đơn vị đố kỵ, ghen ghét và gài bẫy. Vượt qua mọi thử thách, anh vẫn giữ vững bản lĩnh người lính, lập công lớn trong việc tiêu diệt một nữ tề điệp phản bội và tự minh oan cho mình.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông (1951 - 2025), quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). 17 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và trải qua 9 năm liền gắn bó với chiến trường Trị Thiên - Huế. Chưa kể năm 1976, ông chuyển ngành, học Đại học Sư phạm Huế, sau đó trở thành cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, và từng giữ nhiều trọng trách trong công tác văn hóa - nghệ thuật của tỉnh Khánh Hòa và Trung ương.

Không quá bất ngờ khi trong gia tài văn học của nhà văn Đỗ Kim Cuông có tới 14 bộ tiểu thuyết, 7 tập truyện ngắn thì phần lớn đều viết về chiến tranh, cụ thể là đời lính mặt trận Trị Thiên - Huế. Chính những cảm xúc đó đã thôi thúc Đỗ Kim Cuông viết, như để tưởng nhớ đồng đội, như để lưu giữ lịch sử những năm tháng hào hùng mà gian nan ấy… Đọc Phòng tuyến sông Bồ, độc giả dễ dàng cảm nhận được  cảnh vật và tình người nơi chiến trường xưa - nơi tình đồng đội, tình quê hương hòa quyện giữa khói lửa.

Mới đây, đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Vịnh chia sẻ rằng, sau khi tiểu thuyết Phòng tuyến sông Bồ ra mắt, ông bị cuốn hút bởi nội dung sâu sắc, kịch tính nên đã mua lại kịch bản văn học và gặp nhà văn Xuân Đức để hoàn thiện kịch bản phim. Ba tháng sau, ông hoàn thành kịch bản và mong muốn thực hiện bộ phim nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được triển khai do chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Hy vọng, trong tương lai gần, bộ phim cùng tên Phòng tuyến sông Bồ sẽ được ra mắt, mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh đậm chất sử thi và nhân văn, tương tự như bộ phim Mưa đỏ. Sự quan tâm của giới nghệ thuật với Phòng tuyến sông Bồ chính là minh chứng cho giá trị và sức sống lâu bền của tác phẩm viết về chiến tranh.

An Nhiên (giới thiệu)
