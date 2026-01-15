Lần đầu tiên có liên hoan phim tài liệu ngắn về văn hóa Việt Nam

Ông Paul Abela - Tùy viên Nghe Nhìn, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam - chia sẻ với các bạn sinh viên về liên hoan phim. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày 16/1, Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế “Viet Culture in Motion” chính thức được phát động tại Việt Nam và nhiều quốc gia. Đây là sự kiện văn hóa-điện ảnh đầu tiên trên thế giới chỉ tập trung duy nhất vào đề tài văn hóa Việt, và sẽ được trình chiếu lần lượt tại 3 quốc gia Châu Âu là Pháp, Cộng hòa Séc và Bỉ.

Liên hoan phim do Hiệp hội xúc tiến phát triển văn hóa ART SPACE (Pháp) tổ chức, trong khuôn khổ dự án văn hóa quốc tế Toucher Arts - kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới theo cách của những người trẻ. Sự kiện có sự hợp tác và đồng hành của nhiều đối tác văn hóa, giáo dục và nghệ thuật trong nước và quốc tế, như Viện Pháp tại Việt Nam, hiệp hội Vietnam Bretagne Sud tại Pháp, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp (Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Le Village Francais, tổ chức Mova Land tại Cộng hòa Séc…

Ban Giám khảo liên hoan phim gồm nhiều nhà làm phim, nhà báo tên tuổi của Việt Nam và nhiều nước. Trưởng Ban Giám khảo là đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghệ thuật của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, từng nhiều lần đoạt các giải thưởng quan trọng tại các Liên hoan phim trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Ban giám khảo còn có đạo diễn người Pháp gốc Việt Stéphane Lý Cường, tác giả phim “In the Nguyen Kitchen” (phát hành tại Pháp năm 2025), ông Paul Abela (Tùy viên Nghe nhìn – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam), ông Pierre Du Ville (Trưởng đại diện phái đoàn Wallonie – Brussels tại Việt Nam), đạo diễn Bùi Kim Quy, biên kịch Nghiêm Quỳnh Trang (Cộng hòa Séc), nhà báo Ngô Bá Lục, và Tiến sĩ, Chỉ đạo nghệ thuật người Pháp Anne Le Van Ra.

Liên hoan phim hướng tới các nhà làm phim trẻ dưới 30 tuổi, bao gồm cả những đối tượng không chuyên như học sinh, sinh viên và những người làm sáng tạo mong muốn thử sức với điện ảnh. Liên hoan phim khuyến khích các nhà làm phim trẻ kể câu chuyện về Việt Nam tới bạn bè quốc tế một cách mới mẻ và khác biệt.

Phim dự Liên hoan phim gồm hai hạng mục: Phim tài liệu ngắn dưới 10 phút Phim tài liệu ngắn dưới 40 phút. Thời hạn nhận sản phẩm từ 16/1 đến 5/4. Kết quả Liên hoan phim sẽ được công bố dự kiến vào cuối tháng 5.

Những bộ phim được chọn sẽ được trình chiếu tại các rạp ở Paris, Lorient (Pháp), Praha (Cộng hòa Séc) và Brussels (Bỉ) từ 11/6 đến 5/7 cùng với các hoạt động triển lãm nghệ thuật, trao đổi chuyên môn và giao lưu văn hóa.

Đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Tùng, Trưởng Ban giám khảo Liên hoan phim cho biết: “Tôi rất vui khi nhận được lời mời tham gia liên hoan phim này. Là một người làm nghề, tôi mong muốn được tìm hiểu xem các bạn trẻ hiện nay quan tâm như thế nào đến phim tài liệu. Vì với mỗi một bộ phim, chắc chắn các bạn sẽ truyền tải một thông điệp, ý tưởng hay một khát vọng nào đó của mình trong cuộc sống diễn ra chung quanh”.

Ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn – Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho biết: “Tôi cảm thấy rất hứng thú và vinh dự khi được đồng hành cùng Liên hoan phim ‘Viet Culture in Motion’. Tôi đặc biệt mong chờ được khám phá các tác phẩm sáng tạo của những nhà làm phim trẻ cũng như được trao đổi, thảo luận cùng các thành viên khác trong Hội đồng để tìm cách hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trẻ trên con đường sáng tạo”.

Bà Hoàng Thu Trang, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi không tìm cách đưa ra một định nghĩa duy nhất về văn hóa Việt Nam, mà mong muốn tạo ra một không gian để thế hệ trẻ tự kể lại câu chuyện của mình – qua cái nhìn mộc mạc và đầy cảm xúc của họ. Chính từ đó, một hình ảnh Việt Nam sống động, đa sắc sẽ dần được hình thành”.

https://nhandan.vn/lan-dau-tien-co-lien-hoan-phim-tai-lieu-ngan-ve-van-hoa-viet-nam-post937263.html?gidzl=G9NTCyq4gJH2YDGpp1AjCKE2sJFL5gPd38QBDj4GyMKBWTvbq47qDWpKYp7LGFGmLTM9OpIueammoGIaDW