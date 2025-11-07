Việt Nam giành hai giải Nhất tại Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á 2025

Bộ phim tài liệu Khal’s Walk (Đôi chân của Khải) do Hồng Hạnh sản xuất và đạo diễn đã giành giải Nhất, hạng mục Professional Non-Fiction (Phim phi hư cấu - Chuyên nghiệp).

Đây là kỳ Liên hoan lần thứ năm, quy tụ các tác phẩm của 10 quốc gia Đông Nam Á với 25 phim lọt vào vòng chung khảo.

Theo thông tin sáng nay từ Đài Truyền hình Việt Nam, buổi chấm giải diễn ra trong không khí làm việc nghiêm túc, công tâm với sự tham gia của 30 giám khảo quốc tế. Hội đồng được điều phối bởi bà HuynSook Chung - nhà sản xuất cấp cao người Hàn Quốc, tên tuổi quen thuộc của lĩnh vực phim dành cho thiếu nhi thế giới, từng giành nhiều giải thưởng uy tín như Prix Jeunesse, Japan Prize và Chicago International Children’s Festival. Chính sự đa dạng và uy tín của hội đồng giám khảo đã góp phần nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Liên hoan trong khu vực.

Trong số 6 hạng mục dành cho các nhà sản xuất chuyên nghiệp, Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng.

Ở hạng mục Professional Non-Fiction (Phim phi hư cấu - Chuyên nghiệp), dành cho trẻ 8-12 tuổi, bộ phim tài liệu Khal’s Walk (Đôi chân của Khải) do Hồng Hạnh sản xuất và đạo diễn đã giành giải Nhất.

Bộ phim kể câu chuyện xúc động về Khải - cậu bé gặp khó khăn về thể chất nhưng luôn đối diện cuộc sống bằng tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường. Những thử thách hằng ngày được thể hiện qua ánh nhìn trong trẻo và nụ cười bền bỉ của nhân vật chính. Tác phẩm không chỉ khắc họa hành trình vượt lên nghịch cảnh mà còn tôn vinh giá trị của tình bạn và sự yêu thương, qua đó truyền đi thông điệp tích cực về sức mạnh nội lực của trẻ em.

Giải Nhất thứ hai thuộc về phim hoạt hình Little Wonders: Cherishing Friend (Những điều nhỏ bé - Yêu quý bạn bè) ở hạng mục Professional Fiction (Phim hư cấu - Chuyên nghiệp), dành cho trẻ 7 tuổi trở xuống.

Tác phẩm do đạo diễn Lê Bình thực hiện, kịch bản của biên tập viên Kiều Phượng, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về ông ngoại và con trai của chị. Với chất liệu hoạt hình cắt giấy giàu tính mỹ thuật, bộ phim kể lại hành trình Bi - một cậu bé vô tư học cách vượt qua hiểu lầm với bạn Tô Tô sau một mâu thuẫn nhỏ trên sân bóng. Những ký ức về lời dạy của ông ngoại giúp Bi nhận ra giá trị của sự thấu hiểu và tầm quan trọng của “giữ gìn hòa bình” trong tình bạn. Câu chuyện kết lại bằng một màn hòa giải ấm áp, vừa nhẹ nhàng vừa giàu tính giáo dục.

Cả hai tác phẩm đều do Phòng Giáo dục và Tương lai - Ban Chuyên đề Khoa Giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng trên kênh VTV7. Thành tích này cho thấy nỗ lực bền bỉ của đội ngũ làm phim trong việc xây dựng những sản phẩm truyền hình chất lượng, nhân văn dành cho trẻ em; đồng thời khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất nội dung thiếu nhi khu vực Đông Nam Á.

Hai giải thưởng cao nhất tại Liên hoan năm nay không chỉ là niềm tự hào của những người làm truyền hình, mà còn cho thấy tiềm năng sáng tạo lớn của đội ngũ trẻ trong việc đưa những câu chuyện Việt Nam mang tính nhân văn ra sân khấu quốc tế.