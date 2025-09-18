Kỷ niệm 80 năm văn nghệ Huế đồng hành cùng đất nước

PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao Bằng khen cho Liên hiệp các Hội VHNT TP. Huế nhân kỷ niệm 80 năm thành lập

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; ông Hồ Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, ông Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP. Huế nhấn mạnh, chặng đường 80 năm của văn nghệ Huế gắn liền với những bước ngoặt lớn của đất nước. Từ ngày đầu thành lập Liên đoàn Văn hóa Cứu quốc Thừa Thiên năm 1945, các thế hệ văn nghệ sĩ Huế đã chọn con đường gắn bó với vận mệnh dân tộc, dấn thân sáng tạo, phụng sự Tổ quốc. Trong kháng chiến, nhiều tác phẩm văn chương, âm nhạc, hội họa ra đời đã trở thành tiếng nói phản chiến mạnh mẽ, khẳng định khát vọng tự do và thống nhất non sông.

Bước vào thời kỳ hòa bình, Liên hiệp các Hội VHNT TP. Huế không ngừng lớn mạnh, hiện có hơn 750 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Các thế hệ văn nghệ sĩ đã tạo nên một dòng chảy nghệ thuật phong phú, vừa kế thừa, vừa đổi mới, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Huế, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của văn học nghệ thuật cả nước.

Lễ kỷ niệm là dịp để tri ân các thế hệ đi trước, khẳng định vai trò của văn nghệ sĩ Huế trong đời sống tinh thần đất nước, đồng thời tiếp thêm động lực cho những sáng tạo mới, đóng góp vào mục tiêu xây dựng và phát triển TP. Huế giàu đẹp, giàu bản sắc văn hóa và hiện đại.