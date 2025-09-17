  • Huế ngày nay Online
Hội tụ ký ức và cảm hứng trong không gian văn học nghệ thuật Huế

HNN.VN - Chiều 17/9, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế khai mạc Không gian văn học nghệ thuật và chương trình văn nghệ nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (18/9/1945 - 18/9/2025).

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Huế tặng sách ảnh “Huế - Nửa thế kỷ Nhiếp ảnh" cho các văn nghệ sĩ Huế

Không gian trưng bày được xem như “món quà” đặc biệt để ôn lại hành trình tám thập kỷ xây dựng và phát triển của Liên hiệp Hội, từ những ngày đầu còn nhiều gian khó đến hôm nay khi văn học nghệ thuật Cố đô đã khẳng định vị trí trong đời sống tinh thần của đất nước. Công chúng có dịp thưởng lãm nhiều tác phẩm tiêu biểu, trải dài trên các lĩnh vực văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, nhiếp ảnh…, phản ánh sự sáng tạo, cống hiến bền bỉ của các thế hệ văn nghệ sĩ Huế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà thơ  Lê Tấn Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Huế, khẳng định Không gian văn học nghệ thuật là một trong những điểm nhấn ý nghĩa nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm. Đây vừa là lời tri ân tới các thế hệ văn nghệ sĩ, vừa là cơ hội để công chúng tiếp cận, cảm nhận những giá trị văn học nghệ thuật của Huế.

Không gian Văn học - Nghệ thuật Huế được trưng bày tại 23-25 Lê Lợi, TP. Huế 

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nhiếp ảnh TP. Huế ra mắt tập sách “Huế - Nửa thế kỷ Nhiếp ảnh" (1975 - 2025) và tổ chức triển lãm ảnh “Dấu ấn thời gian”, giới thiệu hàng trăm tác phẩm chọn lọc, ghi dấu sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh Cố đô.

Cùng ngày, Hội Mỹ thuật TP. Huế phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Huế khai mạc triển lãm “Dòng chảy sắc màu” tại 15 Lê Lợi, giới thiệu nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc đặc sắc của các họa sĩ, nhà điêu khắc Huế.

Tin, ảnh: Bạch Châu
